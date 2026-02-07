歌がうまいと思う「1980年代デビューのバンド」ランキング！ 2位「安全地帯」を抑えた1位は？
All Aboutニュース編集部は2025年11月10〜11日、全国10〜60代の男女300人を対象に「邦楽ロックバンドに関するアンケート」を実施しました。本記事では「歌がうまいと思う1980年代デビューのバンド」ランキングを発表します。
【10位までの全ランキング結果】
?2位は、「安全地帯」でした！
玉置浩二さんを中心に、矢萩渉さん、武沢侑昂さん、六土開正さん、田中裕二さんの5名からなるロックバンド。井上陽水さんのバックバンドを経て1982年にデビューし、1983年の『ワインレッドの心』が大ヒット。その後も『恋の予感』『悲しみにさよなら』などで80年代の音楽シーンをけん引しました。最大の魅力は玉置さんの圧倒的な歌唱力、表現力です。感情豊かに歌い上げるボーカルと、洗練されたバンドサウンドの融合は「生きる伝説」として高く評価されており、数度の活動休止を経てもなお、多くのリスナーを魅了し続けています。
自由回答を見ると、「玉置浩二の体が楽器のように、音域も広く声量もあるから」（40代女性／兵庫県）、「感情に訴えるような歌い方で歌の世界に引き込まれるから」（20代女性／大阪府）、「安全地帯は、正直玉置浩二さんソロからの方がよく知っていて、プロからも絶賛される程で、様々な方とのコラボをみると、なんだか玉置浩二さんの歌に聴こえちゃう不思議」（40代女性／茨城県）、「圧倒的な歌唱力。他のバンドでも歌が上手い人はいるが、玉置さんは別格だと思うから」（20代女性／福島県）といったコメントが寄せられていました。
1位に選ばれたのは、「B’z」です！
B'zは、松本孝弘さんと稲葉浩志さんによる、日本を代表するロックユニット。2021年のサブスク解禁時にはランキングを独占するなど、長きにわたり圧倒的な人気を誇ります。その魅力の核となるのが稲葉さんの驚異的な歌唱力。ライブでも安定したピッチと、強烈なハイトーンやシャウトを自在に制御する技術は、ボイストレーナーなどの専門家からも高く評価されています。
アンケート回答を見ると、「何年経っても力強い歌唱を続けられているから」（30代女性／愛知県）や「今もバリバリ現役でいつ聞いても最高」（30代女性／愛知県）、「歳を重ねても稲葉さんは素晴らしい」（30代女性／兵庫県）、「いつまでも衰えのない声が痺れてカッコいいですし、通る声がステキで上手いと思います」（30代男性／福岡県）といったコメントが寄せられていました。
※コメントは全て原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:斉藤 雄二)
