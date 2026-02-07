【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？百獣の王や優雅な楽器の名前がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、動物園の人気者から音楽室で見かけるあの楽器、さらには少し難しい科学の言葉まで、バラエティー豊かな言葉が集まりました。言葉の「真ん中」に共通して入る2文字を、リズム良く当てはめてみてください。
ら□□ん
て□□う
ば□□りん
だ□□きしん
ヒント：百獣の王や、美しい音色を奏でる弦楽器の名前を思い浮かべてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いお」を入れると、次のようになります。
らいおん（ライオン）
ていおう（帝王）
ばいおりん（バイオリン）
だいおきしん（ダイオキシン）
今回は、カタカナで表記することが多い「ライオン」や「バイオリン」の中に共通する音を見つけるのがポイントでした。
このように、異なる分野の言葉を横並びにして関係性を考えることで、頭の中の引き出しが一気に動き出し、発想力や柔軟な思考力を鍛えることができますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
