1958年生まれ。65歳から年金を受け取っても生活費が足りません。どこに相談すればいいですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳から年金を受け取っているものの、生活費が足りないという人からの質問です。
生活が苦しい、住まいが不安定、働き方に悩みがある、家計を立て直したい、といった「生活の困りごと」を幅広く受け止めてくれる制度として、生活困窮者自立支援制度があります。生活保護を受けていないものの、最低限度の生活の維持が難しい（または難しくなるおそれがある）人が対象で、最初の入口が「自立相談支援機関」です。支援員が一緒に状況を整理し、必要な支援につなげる仕組みです。
相談窓口は自治体ごとに設けられており、全国の窓口一覧（都道府県別）も公開されています。相談すると、例えば次のような支援につながることがあります。就職や働き方の支援、住まいに関する支援（家賃相当額の支給など）、家計の「見える化」と立て直し支援（家計改善支援）など、状況に合わせて組み立ててもらえます。
また、「生活の支援」と聞くと生活保護を思い浮かべる人も多いと思いますが、生活保護は年金を含む収入を活用しても最低生活費に満たない場合に、不足分を補う形で適用される仕組みです。年金を受け取っていても、基準を下回れば対象になる可能性があります。相談・申請の窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所（生活保護担当）です。
生活が苦しい状態が続くほど、判断も行動も難しくなります。まずは「自立相談支援機関（自治体の相談窓口）」に連絡し、家計・住まい・医療・働き方の状況を一緒に整理してもらいましょう。その上で必要があれば、生活保護を含む制度も視野に入れて、無理のない形を探すのが現実的です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
