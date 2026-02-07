秋田県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「横手市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。
その中から、秋田県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「保育所・認定こども園等が多く、待機児童はゼロ、ほかの教育施設もあり子育てはしやすいです」（50代女性／広島県）、「横手市は出産・子育てしやすい街ランキングで全国1位に選ばれたこともあり、子育てに最適な環境が整っているからです」（60代女性／愛知県）、「友達が住んでいて過ごしやすいと聞いていたから」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「緑豊かで都市機能が充実。医療・教育・交通の利便性が高く、文化施設も豊富」（70代男性／宮城県）、「“子育てしやすい街ランキング2024”で東北４位に選出されている」（40代男性／茨城県）、「高校3年生（18歳）まで医療費が無料（通院・入院どちらも対象）という県内トップクラスの支援」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：横手市／28票横手市は、秋田県南部に位置する自然豊かな街で、豪雪地帯としても知られています。地域に根ざした豊かな食文化が大きな魅力。市内には公園や児童施設が整備されており、子どもがのびのびと過ごせる環境が整っています。また、所得制限なしで高校生まで医療費が無料となる制度や、全国でも高い持ち家率など、経済的・居住面での安心感も抜群です。自然と暮らしのバランスが取れた、子育て世代にやさしいまちとして評価されました。
1位：秋田市／188票秋田県の県庁所在地であり、行政・経済・交通の中心を担う都市です。市内には秋田大学をはじめとする教育機関や、大型商業施設、医療機関が集まり、暮らしの利便性が高いのが特徴です。さらに、全国でもトップクラスの経済的子育て支援策に加え、犯罪検挙率全国1位という高い安全性を誇ります。安心して子育てができる都市として、多くの世帯から支持を集めました。
