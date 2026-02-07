J1アビスパ福岡は7日、MF松岡大起（24）がスロバキア1部のSKスロヴァン・ブラチスラヴァに期限付き移籍すると発表した。

松岡は昨季、リーグ戦36試合に出場して1得点。ボランチとして攻守に幅広いエリアをカバーし、存在感を見せた。3日に海外クラブへの移籍を前提にチームを離脱すると発表していた。

2023年には当時所属していた清水からブラジルのクラブへ期限付き移籍。今回が2度目の海外挑戦となる。

SKスロヴァン・ブラチスラヴァはスロバキアを代表する強豪。リーグ7連覇中で、欧州カンファレンスリーグにも出場した強豪。鹿島FWチャブリッチが在籍していた。

松岡はクラブを通じて、以下の通りコメントした。

「このたび、海外移籍をする決断をいたしました。皆さんに直接ごあいさつできず、文面でのあいさつになり申し訳なく思っております。

チームとして開幕直前、目標に向かって進んでいるなかでの決断となり、簡単な選択ではありませんでしたが、その想いを尊重してくださったクラブには心から感謝しています。

ブラジルに移籍し、挑戦した時、サッカー選手として全く試合に出場することができず、自分の価値や存在意義を見失いかけるほど、悔しく苦しい時間を過ごしました。そのような中で、いち早く声をかけ、手を差し伸べてくれたのがアビスパ福岡でした。

僕を必要としてくれ、受け入れてくれたアビスパ福岡、選手、監督、コーチングスタッフ、そしてスポンサー企業・ファン・サポーターの皆さんには、感謝してもしきれません。

皆さんの前でプレーする中で、失っていた自信を取り戻し、もう一度サッカーを心から楽しむことができました。

感動と勝ちにこだわりながら過ごした日々が、今の新たな自分を作ってくれたと強く感じていますし、僕にとってその時間はかけがえのないものです。

毎試合ピッチに入る前に感じた温かい拍手。

自分の名前を呼び、チャントを作って歌ってくださった事。

雁の巣で交わしたハイタッチ。

その一つひとつが、僕にとって何よりの力でした。

悔しい経験もありましたが、それ以上に、忘れられない素晴らしい思い出をたくさんいただいた2年間でした。

自分の日常として、当たり前だった光景がそうではなくなることに、大きな寂しさを感じています。それだけアビスパ福岡が、自分にとって特別で、たくさんの愛を注いでもらっていた場所だったのだと、改めて実感しました。

いつどうなるかわからないサッカー人生。

今回の挑戦は、自分の夢をかなえる為のラストチャンスだと思っています。

アビスパ福岡で学んだこと、感じたこと、そして皆さんからもらった想いを胸に、全力で、自分らしく、最後まで挑戦してきます。

心から感謝しています。

本当にありがとうございました。」