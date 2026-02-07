「おおおお！」「素晴らしい！」23歳サムライ戦士が欧州デビュー戦で鮮烈決勝弾！荒れた芝に驚く声も「膝スラして大丈夫なのか？」
今冬に海外初挑戦したサムライ戦士、安斎颯馬が最高のデビューを飾った。
FC東京U-15深川出身の安斎は、青森山田高を卒業後、早稲田大に進学。在学中の2023年から特別指定選手としてFC東京でプレーし、2024年にJ１で31試合、2025年に30試合に出場していたなか、先月24日にポルトガル２部に期限付き移籍した。
そして迎えた２月６日のシャベス戦。23歳のMFは０−０の後半頭からピッチに立ち、初出場を果たすと、直後の54分だった。ペナルティエリア手前まで持ち上がり、利き足とは逆の左足を一閃。絶妙なコントロールショットで均衡を破ったのだ。
ペナフィエルはそのまま１−０で勝利したため、決勝点に。リーグ順位は18チーム中14位に上がった。
このゴール映像はSNS上で拡散されており、「安斎ゴール！しかも７番！嬉しい！」「初出場初得点おめでとう！」「素晴らしい！」「おおおお！がんばってるね！」といった喜びの声で溢れている。
また、荒れた芝に着目するファンも。「この感じの芝で膝スラして大丈夫なのか？」といったコメントも見受けられる。
青森山田高時代に選手権得点王に輝いた逸材は、欧州でも一握りの存在となれるか。さらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー直後に大仕事！安斎颯馬の鮮烈な決勝弾
FC東京U-15深川出身の安斎は、青森山田高を卒業後、早稲田大に進学。在学中の2023年から特別指定選手としてFC東京でプレーし、2024年にJ１で31試合、2025年に30試合に出場していたなか、先月24日にポルトガル２部に期限付き移籍した。
そして迎えた２月６日のシャベス戦。23歳のMFは０−０の後半頭からピッチに立ち、初出場を果たすと、直後の54分だった。ペナルティエリア手前まで持ち上がり、利き足とは逆の左足を一閃。絶妙なコントロールショットで均衡を破ったのだ。
このゴール映像はSNS上で拡散されており、「安斎ゴール！しかも７番！嬉しい！」「初出場初得点おめでとう！」「素晴らしい！」「おおおお！がんばってるね！」といった喜びの声で溢れている。
また、荒れた芝に着目するファンも。「この感じの芝で膝スラして大丈夫なのか？」といったコメントも見受けられる。
青森山田高時代に選手権得点王に輝いた逸材は、欧州でも一握りの存在となれるか。さらなる活躍に期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デビュー直後に大仕事！安斎颯馬の鮮烈な決勝弾