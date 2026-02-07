上空に流れ込んだ寒気の影響で、2月7日の静岡県内では東部の山間部などで雪が降り、御殿場市では全域で雪が積もりました。

【写真を見る】「あした来られなくなると困るので」静岡・御殿場市で11センチの積雪期日前投票所には多くの有権者

8日も東部や伊豆を中心に雪が降る見込みで、7日、御殿場市役所には衆院選の期日前投票所に多くの有権者が訪れました。

日本の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、7日、県内では東部の山間部などで雨が雪に変わりました。

御殿場市では朝から雪となり、午後4時の時点で11センチの積雪が観測されました。

東部や伊豆の山地では、7日夜遅くにかけて大雪となる所がある見込みです。

8日も東部や伊豆を中心に雪が降り、平地でも雪が積もる所があると予想されています。

8日午後6時までに予想される24時間降雪量は多いところで東部・伊豆の山地で15センチ、中部の山地で5センチ、西部の山地で1センチとなっています。

7日、御殿場市役所には衆院選の期日前投票のため、多くの有権者が訪れていました。

＜投票に来た人＞

「あした来られなくなると困るので、きょうのうちに済ませようと」

伊東市では8日に大室山で山焼きが予定されていましたが、雪により延期になりました。