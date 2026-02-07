神奈川県、山梨県で最大震度3の地震 東京都、群馬県、埼玉県、長野県、静岡県でも揺れ 津波の心配なし（2月7日午後8時1分頃）
2月7日午後8時1分頃、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。
【写真を見る】神奈川県、山梨県で最大震度3の地震 東京都、群馬県、埼玉県、長野県、静岡県でも揺れ 津波の心配なし（2月7日午後8時1分頃）
気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、神奈川県の山北町、山梨県の富士河口湖町です。
【各地の震度詳細】
■震度3□神奈川県 山北町
□山梨県富士河口湖町
■震度2□神奈川県 相模原緑区 小田原市 秦野市 厚木市 南足柄市 神奈川大井町 松田町 開成町 箱根町
□山梨県富士吉田市 都留市 大月市 上野原市 道志村 西桂町 忍野村 山中湖村 甲府市 山梨市 甲州市
□静岡県富士市 小山町
■震度1□神奈川県 相模原中央区 相模原南区 中井町 湯河原町 愛川町 清川村 横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 大和市 海老名市 綾瀬市 大磯町
□山梨県鳴沢村 丹波山村 山梨北杜市 笛吹市 身延町 富士川町
□静岡県沼津市 三島市 富士宮市 御殿場市 長泉町 伊豆市 伊豆の国市 函南町
□群馬県神流町
□埼玉県秩父市
□東京都東京千代田区 八王子市 小金井市 国分寺市
□長野県佐久市 小海町 長野川上村 長野南牧村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。