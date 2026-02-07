2月7日午後8時1分頃、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。

【写真を見る】神奈川県、山梨県で最大震度3の地震 東京都、群馬県、埼玉県、長野県、静岡県でも揺れ 津波の心配なし（2月7日午後8時1分頃）

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、神奈川県の山北町、山梨県の富士河口湖町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□神奈川県

山北町

□山梨県

富士河口湖町

■震度2

□神奈川県

相模原緑区 小田原市 秦野市

厚木市 南足柄市 神奈川大井町

松田町 開成町 箱根町

□山梨県

富士吉田市 都留市 大月市

上野原市 道志村 西桂町

忍野村 山中湖村 甲府市

山梨市 甲州市

□静岡県

富士市 小山町

■震度1

□神奈川県

相模原中央区 相模原南区 中井町

湯河原町 愛川町 清川村

横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

大和市 海老名市 綾瀬市

大磯町

□山梨県

鳴沢村 丹波山村 山梨北杜市

笛吹市 身延町 富士川町

□静岡県

沼津市 三島市 富士宮市

御殿場市 長泉町 伊豆市

伊豆の国市 函南町

□群馬県

神流町

□埼玉県

秩父市

□東京都

東京千代田区 八王子市 小金井市

国分寺市

□長野県

佐久市 小海町 長野川上村

長野南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。