【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード女子パラレル大回転で２大会連続出場のエース・三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝が、リビーニョの会場での公式練習で最終調整した。

８日の予選へ「どんな滑りができるか、ワクワクする。目標は金メダル。（決勝まで）最大６本しっかりと滑りきって最高のパフォーマンスを見せたい」。種目初の五輪制覇を力強く誓った。

準備は整った。五輪前最後の実戦、１月３１日のＷ杯ログラ大会（スロベニア）で通算９勝目を飾った。最大のライバルで五輪２連覇中のエステル・レデツカ（チェコ共和国）は同大会に出ていなかったが、「得意のログラで最後に試合ができたのは、私にとってプレゼント。優勝前はプレッシャーもあったが、自信になった。コースも（雪の）沈み込みは（五輪に）似ている部分がある。いいムーブ」と手応えを得た。

１８歳で初出場した２２年北京五輪は、レデツカらを追う立場で迎え９位。この４年で頭角を現し昨季はＷ杯で非五輪種目のパラレル大回転を合わせたアルペン種目で日本人初の総合Ｖ。五輪でゼッケン番号「１」をつかんだ。「思い切り滑る気持ちに変わりはないが、『三木つばき強い』と思ってもらえる滑りを見せたい」。唯一、手にしていないタイトルをつかみに行く。