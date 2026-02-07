◇第１６回 世界相撲選手権 白鵬杯（７日、トヨタ・アリーナＴＯＫＹＯ）

元横綱・白鵬の白鵬翔さん（４０）が実行委員長を務める「白鵬杯」が行われ、約２０か国、約１７００人が参加して開催され、白鵬さんは相撲の五輪種目入りの思いを熱く語った。

「相撲の発展は男女（ともに競技）がなければいけないと思いますし、伝統・文化というものは変化があってこそ生き残るものです。その中での五輪ですよ。男女が同時に土俵に上がるというのは今までなかった。成長させていけばＩＯＣ（国際オリンピック連盟）のメンバーの目と耳に届くと思う。８年後を目指しています。あと一歩だと思ってます」。夏季五輪は２０２８年が米国ロサンゼルス。３２年は豪州ブリスベンで熱い視線は３６年（開催地未定）に向けられている。

白鵬杯では男女が一緒に土俵に上がるシーンがあった。これは聖地・両国国技館ではできないこと。「今年は名古屋でアジア大会があります。そこで伝統・文化の紹介という形でもいいと思っています。相撲の仕事なら地球の裏側まで飛んでいく準備は出来ています」と熱い口調は最後まで変わらなかった。

◇各クラス優勝者

▽幼児 遠藤良翔（寺田道場）

▽小学１年 太田武蔵（やいづ少年相撲クラブ）

▽小学２年 永井師園（柏相撲少年団）

▽小学３年 東貴一（堺少年相撲クラブ）

▽小学４年 青柳由介（太田嵐相撲道場）

▽小学５年 渡辺日翔（チーム九重）

▽小学６年 山路弘祐（太田嵐相撲道場）

▽中学 テムージン・チルグン（因幡相撲クラブ）

▽団体決勝 立川錬成館３―２津幡町少年相撲教室