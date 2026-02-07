フィギュアスケートの10年バンクーバー五輪7位入賞の織田信成氏（38）が6日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。“五輪名物”コンドームについて言及した。

ミラノ・コルティナ五輪が6日に開幕。カーリング男子で18年平昌五輪代表の山口剛史（SC軽井沢クラブ）とともにゲスト出演し、五輪選手村の裏側を明かした。

選手村ではゲームセンターやジムなどさまざまな施設を無料で利用できることが紹介され、織田氏は「有名な話なんですけど、避妊具が無料配布されています」と語った。

コンドームの無料配布は、性感染症の啓発活動を目的として、1988年のソウル五輪から始まったものが、現在も継続されているもの。

番組MCの近藤千尋から「どこに置いてあるんですか」と質問されると、「選手村の宿舎の入り口の横に、フリーティッシュみたいな感じで置いてあった。自由にお取りくださいみたいな」と回答。かごに入った資料写真も紹介され、「最初分かんなくて、ずっとガムかなって思ってた」と笑わせた。

「結構減りは早かったような…」と山口氏と声をそろえ、「記念に、みたいな」と記念に持ち帰る人が多かったことを振り返った。