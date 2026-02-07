テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。

盛山はエバース・佐々木隆史に「違う企画で、井口がちょっとエバースのこと言っててんな？」と、この日は出演していないＭ−１グランプリ２０２２王者でウエストランド・井口浩之の名を挙げた。

井口と佐々木は、直接ではなく、番組を通し「吉本の若手稼ぎすぎ」「会ったこともないのに黙ってろ！」などと口論を展開しているという。

盛山は「とにかく『見取り図じゃん』を介してずっと口論してくれてる」と紹介すると、佐々木は「そうですね…」と苦笑。「去年のその一件があって。一回もしゃべてなかった井口さんと、たまたま、テレ朝の廊下で。前から井口さんが一人で歩いてきて、僕も１人歩いてて。お互いに気まずいまま。『ああ…』みたいな」と微妙な空気のまま、よそよそしい会釈を交わしたと明かした。

佐々木は「本当に、あの頃のとんねるずのタカさんと、まっちゃんみたいな…」と述懐。同世代で長年、お笑い界を牽引しながら共演機会がレアだった、とんねるず・石橋貴明とダウンタウン・松本人志、２人のビッグネームを例に挙げた。

盛山は「エエふうに言いすぎ！エエふうに言うな！」と突っ込み、さや香・新山は「身長低すぎやろ！」と笑わせていた。