Jリーグ公式「どっちのけんと」橋本拳人と橋本健人が開幕戦で同時投入される珍事
Jリーグが7日に公式YouTubeチャンネルを更新し、J1百年構想リーグEAST第1節で起きた珍しいシーンを紹介した。
取り上げたのは、同日に味の素スタジアムで行われたFC東京vs.鹿島アントラーズ(1-1、PK5-4)。FC東京が後半32分にMF橋本拳人とDF橋本健人を同時にピッチへ送った場面だ。
FC東京には今季、アルビレックス新潟から橋本健人が加入。すでに所属していた橋本拳人と同じ読みで、2人の「はしもとけんと」として開幕前から話題となっていた。
Jリーグは「【どっちのけんと】橋本拳人と橋本健人が同時にピッチへ!」と題し、両選手が投入されるシーンを投稿。コメント欄では「ダブル橋本けんと」「実況者泣かせ」「どっちもけんと」「現地もざわついてた」「お互いなんて呼び合ってるんだろ」などの声が寄せられた。
