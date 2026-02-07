今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (2/2～2/6 発表分)
2月2日～6日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6418> 日金銭 東Ｐ 26/ 3 1000 3500 250.0 2/6
<6803> ティアック 東Ｓ 26/ 3 150 450 200.0 2/4
<9127> 玉井船 東Ｓ 26/ 3 180 540 200.0 2/5
<5035> ＨＯＵＳＥＩ 東Ｇ 25/12 23 54 134.8 2/3
<6307> サンセイ 東Ｓ 26/ 3 400 900 125.0 2/6
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ 25/12 173 323 86.7 2/5
<7826> フルヤ金属 東Ｐ 26/ 6 9000 16000 77.8 2/6
<6928> エノモト 東Ｓ 26/ 3 1050 1700 61.9 2/6
<7937> ツツミ 東Ｓ 26/ 3 2700 4200 55.6 2/6
<1803> 清水建 東Ｐ 26/ 3 73000 111000 52.1 2/5
<6403> 水道機 東Ｓ 26/ 3 1250 1900 52.0 2/5
<3103> ユニチカ 東Ｐ 26/ 3 6000 9000 50.0 2/6
<4534> 持田薬 東Ｐ 26/ 3 7500 11000 46.7 2/6
<6976> 太陽誘電 東Ｐ 26/ 3 15000 22000 46.7 2/6
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ 25/12 900 1313 45.9 2/6
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ 26/ 3 1105 1600 44.8 2/6
<4503> アステラス 東Ｐ 26/ 3 230000 330000 43.5 2/4
<3940> ノムラシス 東Ｓ 25/12 417 593 42.2 2/6
<7266> 今仙電機 東Ｓ 26/ 3 1200 1700 41.7 2/6
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 26/ 3 9600 13500 40.6 2/3
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 26/ 3 14700 20300 38.1 2/6
<6964> サンコー 東Ｓ 26/ 3 500 690 38.0 2/6
<6855> 電子材料 東Ｓ 26/ 3 4500 6200 37.8 2/6
<7043> アルー 東Ｇ 25/12 258 355 37.6 2/6
<4477> ＢＡＳＥ 東Ｇ 25/12 1204 1644 36.5 2/5
<1718> 美樹工業 東Ｓ 25/12 1900 2560 34.7 2/5
<1768> ソネック 東Ｓ 26/ 3 1188 1598 34.5 2/6
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ 26/ 3 41000 55000 34.1 2/5
<2819> エバラ食品 東Ｓ 26/ 3 1900 2500 31.6 2/6
<9246> プロＨＤ 東Ｇ 25/12 110 144 30.9 2/6
<3553> 共和レ 東Ｓ 26/ 3 650 850 30.8 2/6
<6971> 京セラ 東Ｐ 26/ 3 117000 150000 28.2 2/2
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ 26/ 3 1500 1900 26.7 2/6
<8563> 大東銀 東Ｓ 26/ 3 1900 2400 26.3 2/6
<9339> コーチエィ 東Ｓ 25/12 160 202 26.3 2/6
<5287> イトヨーギョ 東Ｓ 26/ 3 210 265 26.2 2/6
<1813> 不動テトラ 東Ｐ 26/ 3 4000 5000 25.0 2/6
<3634> ソケッツ 東Ｓ 26/ 3 32 40 25.0 2/6
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース