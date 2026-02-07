　2月2日～6日に、通期業績を25％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<6418> 日金銭　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1000　　 3500　 250.0　　2/6
<6803> ティアック　　東Ｓ　 26/ 3　　　150　　　450　 200.0　　2/4
<9127> 玉井船　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　180　　　540　 200.0　　2/5
<5035> ＨＯＵＳＥＩ　東Ｇ　 25/12　　　 23　　　 54　 134.8　　2/3
<6307> サンセイ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　400　　　900　 125.0　　2/6
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ　東Ｇ　 25/12　　　173　　　323　　86.7　　2/5
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　 26/ 6　　 9000　　16000　　77.8　　2/6
<6928> エノモト　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1050　　 1700　　61.9　　2/6
<7937> ツツミ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2700　　 4200　　55.6　　2/6
<1803> 清水建　　　　東Ｐ　 26/ 3　　73000　 111000　　52.1　　2/5

<6403> 水道機　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1250　　 1900　　52.0　　2/5
<3103> ユニチカ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 6000　　 9000　　50.0　　2/6
<4534> 持田薬　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 7500　　11000　　46.7　　2/6
<6976> 太陽誘電　　　東Ｐ　 26/ 3　　15000　　22000　　46.7　　2/6
<4286> ＣＬＨＤ　　　東Ｓ　 25/12　　　900　　 1313　　45.9　　2/6
<7192> 日本モゲジＳ　東Ｓ　 26/ 3　　 1105　　 1600　　44.8　　2/6
<4503> アステラス　　東Ｐ　 26/ 3　 230000　 330000　　43.5　　2/4
<3940> ノムラシス　　東Ｓ　 25/12　　　417　　　593　　42.2　　2/6
<7266> 今仙電機　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1700　　41.7　　2/6
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　 9600　　13500　　40.6　　2/3

<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　 26/ 3　　14700　　20300　　38.1　　2/6
<6964> サンコー　　　東Ｓ　 26/ 3　　　500　　　690　　38.0　　2/6
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4500　　 6200　　37.8　　2/6
<7043> アルー　　　　東Ｇ　 25/12　　　258　　　355　　37.6　　2/6
<4477> ＢＡＳＥ　　　東Ｇ　 25/12　　 1204　　 1644　　36.5　　2/5
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　 25/12　　 1900　　 2560　　34.7　　2/5
<1768> ソネック　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1188　　 1598　　34.5　　2/6
<9684> スクエニＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　41000　　55000　　34.1　　2/5
<2819> エバラ食品　　東Ｓ　 26/ 3　　 1900　　 2500　　31.6　　2/6
<9246> プロＨＤ　　　東Ｇ　 25/12　　　110　　　144　　30.9　　2/6

<3553> 共和レ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　650　　　850　　30.8　　2/6
<6971> 京セラ　　　　東Ｐ　 26/ 3　 117000　 150000　　28.2　　2/2
<6927> ヘリオスＴＨ　東Ｓ　 26/ 3　　 1500　　 1900　　26.7　　2/6
<8563> 大東銀　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1900　　 2400　　26.3　　2/6
<9339> コーチエィ　　東Ｓ　 25/12　　　160　　　202　　26.3　　2/6
<5287> イトヨーギョ　東Ｓ　 26/ 3　　　210　　　265　　26.2　　2/6
<1813> 不動テトラ　　東Ｐ　 26/ 3　　 4000　　 5000　　25.0　　2/6
<3634> ソケッツ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 32　　　 40　　25.0　　2/6

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース