この記事をまとめると ■チューニングはどんなものでも性能が向上するというわけではない ■見た目には効果的でも性能面ではデメリットのある改造は多い ■なかには事故やトラブルを招く危険なものもある

もはや単なるドレスアップとなっている無意味なチューニング

●鬼キャン

タイヤのネガティブキャンバー角を過剰に付けてある状態を指す「鬼キャン」。鬼のようにキャンバー角を付けてあることが語源だと思われる。見た目に鬼キャンが好きなのは構わないが、性能的には無意味どころかマイナスしかない。

そもそもは1990年代のレース「グループA」などで、フロントタイヤに大きくキャンバー角が付けられていたもの遠因だと思われるが、あれはあのころのクルマとタイヤ、レギュレーションでそうするしかなかったというだけ。

キャンバー角はコーナリング時のグリップがよくなるなどの効果もあるが、付ければ付けるほど直進時の接地面積は減ってグリップ力は下がっていく。ブレーキを踏んだときにはABSが入りやすくなり、アクセルを踏めばタイヤが空転しやすくなる。普段乗りではとっさの急ブレーキが利きにくくなるわけで、危険になるだけ。見た目のかっこよさや、ホイールをツライチにするのにキャンバー角を増やしたいのもわかるが、5°くらいまでがストリートの適正値だろう。

●キャリパーカバー

純正ブレーキキャリパーに付けることで、対向式のようなルックスに変えてくれるカバーだが、これも害しかない。熱がこもってトラブルが起きる事例が頻発している。自分は街乗りしかしないので……という人もいるが、本気でサーキット走行をする人でキャリパーカバーをする人はいない。普段乗りでも下り坂だったり、重いクルマでは想像以上に熱が発生している。取り付けるのは絶対にやめてもらいたい。

本当にクルマの性能を理解していたらやらないはず

●バブリング

アクセルをオフしたときにマフラーから「バンバンバン」という音がするバブリング。もともとターボ車のレーシングカーやラリーカーが、アクセルをオフにしてから次にアクセルを踏んだときにタービンの回転が遅く、そこからタービンがまわって過給して加速力を得るまでのターボラグを短くするために生まれた技術だ。

その原理は、アクセルオフのときにもガソリンを噴いて、排気バルブが開いているタイミングでプラグから着火することでエキゾーストパイプ内で燃焼を起こし、その爆風でタービンを高速回転させておこうというもので、アンチラグシステムやミスファイアリングシステムと呼ばれる。

その減速中に「バンバンバン」となるのがかっこいいからと、意図的にECUチューンをして音を鳴るようにしたのがバブリングと呼ばれるもの。公道でターボラグが気になるシチュエーションはまずないわけで、ただたんにガソリンのムダ遣い。さらに排気管内で爆発が起きるので触媒が割れたり飛んだりするトラブルの原因になる。

最近ではNA車でもバブリングができる車種もあるという。そもそもターボ車でなければ意味がない技術であり、それをNA車でもできるというのはもはや意味不明なレベル。

●普段乗りしかしないのにオイルクーラー

オイルの適正温度は車種やその設計された時代にもよるが、110℃くらいまではまったく問題なく適正。よかれと思って街乗りや高速道路メインの使い方でオイルクーラーを付ける方もいるが、油温を100℃以下に抑えたからといってメリットはない。むしろ、乗るたびに100℃くらいまで温度が上がらないと結露から生まれた水分がオイルに混ざり、それが気化してくれなくなるので、オイルが乳化してしまうことがある。乳化したオイルは正しい性能を発揮してくれないので即交換が必要となってしまう。

また、オイルクーラーを付けるということは、ホースの接続部分がいくつも生まれるということ。それだけオイル漏れが起きるリスクも高くなる。エンジンオイルが漏れるとエンジンブローも起こしかねないし、車両火災のリスクもある。そういった意味でも無闇に付ければいいパーツではないのだ。