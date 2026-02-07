腰の重さがスッと抜ける。１日５回【体幹からお腹まわりのもたつきを解消】簡単エクササイズ
最近、腰まわりが重く感じたり、お腹のラインがスッキリしなくなったりしていませんか？実はその違和感、体幹の使いにくさが影響していることも。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】です。背骨を１本ずつ動かしながら体幹を整えることで、腹筋だけでなく腰まわりまでやさしく刺激できます。
スフィンクスキャメル
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて息を吐きながらお腹を薄くして、息を吸って準備する
（２）息を吐きながら、頭の上から腰の方向に順番に１本ずつ背骨をゆっくり丸めていく
（３）頭頂部が下がりきったら息を吸う
（４）息を吐きながら、腰から頭の方向に背骨を１本ずつ伸ばして（１）の姿勢に戻る
▲頭頂部を上に引き上げるイメージです
一連の動きを“１日あたり５回を目標”に繰り返し行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには、上半身を引き上げたときに「あごを上げた状態にならないようにすること」がポイントです。腰やお腹まわりの印象は、正しく動かす習慣で変わっていくもの。呼吸と姿勢を意識しながら実践し続けて、体の軽さやラインの変化を実感してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
