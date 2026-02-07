◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 G大阪0―0（PK5―4）C大阪（2026年2月7日 ヤンマースタジアム）

G大阪が大阪ダービー史上初のPK戦を制し、6年ぶりの開幕白星を手にした。イェンス・ヴィッシング新監督の初采配で、存在感を発揮した21歳のFW南野遥海だった。

「シーズンはまだ始まったばかりで、少しでも自分の存在価値を示せればいいかな、と思っていた。悪くはなかったと思うけど、あとは得点のところ」

前半8分にはMF食野亮太郎のスルーパスに抜け出してポスト直撃のシュートを放った。同41分には素速い守備の出足でC大阪DF田中隼人の一発退場を誘発した。トップチームでの大阪ダービー初スタメン。無得点は反省したが、堂々としたプレーを披露した。

チュニジア代表FWイッサム・ジェバリやFWデニス・ヒュメットではなく、若きストライカーを抜擢したヴィッシング監督は「次の試合（12日・ACL2浦項戦）も重要だが目の前の試合のことだけを考えた。良い選手が多く、競争力も上がっている。きょう戦えるメンバーを選んだ」と説明する。試合当日にスタメンを言い渡された南野は「何となく分かっている人もいたけど俺はワンチャンあるかな…という感じだった。でも準備はしていた」と、これまでの積み上げに胸を張った。

元々のポテンシャルに加え、海外サッカーを見て体の使い方や動き方などを研究する努力家の一面も持つ。昨季リーグ最終戦・東京V戦でJ1初ゴール。いよいよ今季、本格ブレークの予感が漂う。