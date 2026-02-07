髪を明るくしても若見えしない…。40代・50代がハマりやすい“無計画ハイトーン”の問題点
白髪が気になり始め、少しでも若く見せたくて髪色を明るくした。ところが思ったほど印象は上がらず、むしろ疲れて見える気がする…。そんな40代・50代に多いのが、「明るさ」だけで若返ろうとする“無計画ハイトーン”です。髪色そのものよりも、トーン設計と質感のバランスが整っていないと、逆に年齢感を強めてしまうことがあります。
黄み・パサつきが出ると、一気に生活感が出る
明るいカラーは軽さを出しやすい反面、黄みや乾燥が目立ちやすくなります。特にケアが追いついていないハイトーンは、ツヤが出にくく、髪の粗さがそのまま印象に出てしまいがち。結果として「若作り」ではなく「無理して明るくした感」が前に出てしまうのです。
大人世代のカラーは、明るさよりも清潔感と質感が最優先。ここが崩れると、どんな色でも古見えにつながります。
明るさだけを上げると、顔色がくすんで見えることも
ハイトーンにすると顔色まで明るくなると思いがちですが、実際には肌の赤みやくすみが強調されてしまうケースもあります。特に日本人の肌は、黄み寄りの明るさと相性が難しく、計画のないトーンアップは逆効果になりがち。今は、必要以上に明るくせず、色味と深みで軽さを出す設計が主流です。
ハイトーンが老けて見える原因は、年齢や明るさそのものではなく、設計不足によるバランスの崩れ。若返りを狙うなら、まずは明るさを抑えつつ、ツヤと色味を整えることが近道です。もし今の髪色に違和感があるなら、「もう少し暗くてもいいかも」という視点で見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
