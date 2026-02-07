MISAMOサナ、ツアー中の癒しの時間は？「メンバーとよく外出をして」【MISAMO 1st Listening Party「PLAY」】
【モデルプレス＝2026/02/07】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が7日、都内で行われたリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に出席。サナ（SANA）が、ツアー中の癒しの時間を明かした。
【写真】MISAMO、美スタイル際立つドレス姿
ワールドツアー中のTWICEだが、ツアー中の癒しの時間を尋ねられると、サナは「今回のツアーでは、いろんな世界を回りながら思い出に残ることがあればいいなと思って、メンバーとよく外出をして、その国ごとの美味しいものを食べに行ったりして、時間を楽しみながらツアーを回っています」と告白。バレンタインデーが翌週に控えているが、メンバー同士でプレゼントをし合うなら、何を用意したいか質問されたミナ（MINA）は「やっぱりバレンタインといえばチョコレートかなと思うので、個人的に好きな“とろける生チョコ”とかどうかなと思います」と回答した。
『Confetti』のMVではうさぎに扮している3人だが、自分を動物に例えるとなんだと思うか聞かれたモモ（MOMO）は「私はやっぱりたぬき。昔からよくたぬきって言われいて（笑）、たぬきのものがあるのでたぬきじゃないかなと思います」と話し、「さーたん（SANA）はハムスターで、みーたん（MINA）はやっぱりペンギンですよね。ファンの皆さんが例えてくれる動物があるのですが、うさぎはいないですね（笑）」と笑顔で語った。
MISAMOのJAPAN 1st アルバム『PLAY』発売を記念し、同アルバムの世界観を体感できるポップアップイベントが、2月7日〜9日に東京・神宮前のクレインズ6142で開催中。『PLAY』の⾐装展⽰やフォトスポット、ミュージックビデオのセット展⽰、サイン入り台本、物販、そしてMISAMOへ⼿紙を届けることができるポストなどのコンテンツが登場する。（modelpress編集部）
◆サナ、ツアー中の癒しの時間は？
◆「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」
