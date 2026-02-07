eillが本日7日に東京・Kanadevia Hallにて＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞の国内ファイナルを開催。公演内でファンに向けてサプライズ発表を行った。

一つ目は、自身初となるオフィシャルファンクラブ「Level Up Club」の開設。こちらは人生をテーマにした様々な楽曲をリリースしてきたeillならではのメッセージと世界観が詰め込まれたサイトやコンテンツとなっており、「eill」の最新情報はもちろん、オリジナル動画・写真、ブログ、音声コンテンツといった会員限定コンテンツが多数用意されている。本日から入会もスタートしている。

二つ目は＜ACTION ASIA TOUR＞追加公演の発表。追加公演は、4月からスタートする、＜ACTION ASIA TOUR 2026＞を終えた後、6月に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて2DAYSで開催される。

公演内容は、それぞれDAY1の6月16日に＜Level Up Club - 1st Meet Up powered by スナックエイル＞、DAY2の6月17日に＜ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL＞となっている。両日ともにゲストを迎えることも示唆されており、DAY1では「With friends」と言う形で意味深な情報が開示されている一方、DAY2では、GANMIとAile The Shotaがゲストとして迎えられることが発表されている。両公演共にファンクラブ先行もスタートした。

そして最後に三つ目は、新曲「曖昧な指切り」が3月18日に配信リリースされることが発表された。本日のKanadevia Hall公演の最後で流れたエンドロールのBGMで、新曲の一部を解禁するという粋な計らいを見せたeillは、エンドロールの最後にそれが新曲「曖昧な指切り」であったことを発表。Apple MusicおよびSpotifyではPre-add/Pre-saveの受付が開始されている。

■eillオフィシャルファンクラブ「Level Up Club」

開設日：2026年2月7日（土）20:30

URL：https://eill-fc.com/

会費：月額会員：660円（税込）/年額会員：7,260円（税込）

※お支払方法：「クレジットカード決済」「キャリア決済（月額会員のみ）」

■会員特典

news

mail magazine

members card（会員番号入りデジタル会員証）

ticket（ライブチケットの先行予約）

movie（Vlog、MusicVideo）

journal（ブログ）

dtm（デモ音源・カバー音源）

gallery（オリジナル写真）

live（ライブ、ラジオ配信）

fc goods

※一部機能およびコンテンツや詳細は、順次公開予定

■＜ACTION ASIA TOUR＞追加公演

■DAY1：＜Level Up Club - 1st Meet Up powered by スナックエイル＞

日程：2026年6月16日（火）

時間：開場18:00／開演19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

券種・料金：

【6/16公演】 FC限定ピクチャーチケット付き スタンディング（整理番号付き）：FC価格6,500円(税込)

※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

ゲスト：With friends ■DAY2：＜ACTION ASIA TOUR - FINAL ADDITIONAL＞

日程：2026年6月17日（水）

時間：開場18:00／開演19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

券種・料金：

【6/17公演】 FC限定ピクチャーチケット付き スタンディング（整理番号付き）：FC価格6,500円(税込)

※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

ゲスト：GANMI／Aile The Shota ■チケット先行(抽選販売)：

ファンクラブ最速先行：2月7日(土) 〜 3月8日(日) 23:59

枚数制限：会員お一人様につき各公演2枚まで

※お申込みにはeill公式ファンクラブ「Level Up Club」への入会が必要です。

※お申込み日から公演当日まで、eill公式ファンクラブ「Level Up Club」に継続してご入会いただいている方が対象となります。抽選時点でファンクラブを退会されている方は抽選対象外となりますので、予めご了承ください。 ■公演に関するお問合せ

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

問い合わせフォーム： https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

■18th Digital Single「曖昧な指切り」

2026年3月18日(水)配信リリース

https://lnk.to/AIMAINAYUBIKIRI

※現在、Apple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Saveのみご利用いただけます。

■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』

TOKYO MX、BS日テレほかにて2026年4月放送開始 ■スタッフ

原作：「リィンカーネーションの花弁」小西幹久

（マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「マグコミ」連載）

監督：久藤 瞬

シリーズ構成：イシノアツオ

副監督：村山公輔

アクションディレクター：東 賢太郎

キャラクターデザイン：加藤春奈

キャラクターデザイン監修：小野早香

メカデザイン：稲田航

美術設定・美術監督：益田健太

色彩設計：吉村智恵

撮影監督：千葉洋之

アクションアニメーター：橋本敬史 吉田徹 大河広行

編集：平木大輔

音響監督：長崎行男

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

オープニング主題歌：eill「Glitch*」

エンディング主題歌：Sizuk「零」

アニメーション制作：BENTEN Film ■キャスト

扇寺東耶：千葉翔也

灰都・ルオ・ブフェット：丸岡和佳奈

ジョン・V・ノイマン：佐倉綾音

A・アインシュタイン：白石晴香

I・ニュートン：石川界人

F・ナイチンゲール：上田麗奈

柳生十兵衛三吉：井上麻里奈

舩坂弘志：仲村宗悟 ■ストーリー

自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、

全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。 ■INFORMATION

公式HP：https://petals-of-reincarnation-anime.com

原作・アニメ公式X：https://x.com/PRCN_info

アニメTikTok：https://www.tiktok.com/@prcn_info

※TikTokは1月17日(土)21時より公開予定 ■原作公式サイト

https://magcomi.com/episode/10834108156766291292 ©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会