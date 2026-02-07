横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一さんが７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。現役時代に苦労した思い出を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球最速順位予想スペシャル！パ・リーグ編！」。プロ野球開幕まであと２か月ということで、球界を代表するパ・リーグレジェンドＯＢが開幕にまつわる裏話やハプニングなど開幕戦が１０倍楽しめる秘話を連発した。

この日、ＭＣの浜田雅功に「監督が代わると大変ですか？」と聞かれると「やっぱり、やりたい野球が変わりますから。サインの数とか変わってくるんですよ」と答えた内川さん。 「コーチによって出し方とかもすごい簡単に出してくれる人もいれば、難しく出して相手にバレないようにしようって人もいて」と続けると「僕ら高卒で入ってきた人間からすると、高校野球の時は打つだけだったから、サインを見るって習慣があんまりないんですよ。でも、プロに入って（打席に）入るたびに目で（追って）」と口に。

「だから、ランナーサードで１人でスクイズとかしましたもんね。ランナー走ってないのに、１人で（ボールに）飛びついて球場全体が『お前、何してんの？』みたいな」と苦笑しながら自身の体験を振り返っていた。