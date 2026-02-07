お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が7日、自身のインスタグラムを更新。タレント・中川翔子からもらった絵を公開した。



【写真】「ミキティィィィィ」って聞こえそう 雰囲気出まくり さすがのクオリティ

「しょこたんから 最高の絵を頂きました！ めちゃくちゃ嬉しい！」と記した庄司。贈られた絵には上半身裸で「ミキティィィィィ」と叫ぶ庄司と妻でタレントの藤本美貴の姿が。藤本は「ミキティダイニング」の文字が書かれたオムライスを持っている。



昨年9月に双子の男児を出産した中川。それだけに「双子ちゃんの育児と仕事に めちゃくちゃ忙しいはずなのに このクオリティの絵を描いてくれるなんて！ 本当にありがとうございました。」と感謝しきり。藤本も3ショットをアップし、「しょこたんの普段をたくさん聞けて嬉しかった♡」とつづった。



プレゼントした中川も「美しいミキティさまと優しい庄司さん！ いつもつくるビーフシチューを作りながらいろんなお話しました！ めちゃくちゃ楽しかったです！ サプライズでおふたりの似顔絵を描かせてもらいました！」と報告。



それぞれのインスタグラムには、フォロワーから「めっちゃ最高のプレゼントですね」「ペアルックのシャツ素敵ですね」「お二人の似顔絵も素敵」「ビーフシチューとっても美味しそうでした」などのコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）