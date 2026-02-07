ドラッグストアモリは、プライベートブランド「FRAGRANCE」シリーズより、新商品「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」を2月上旬より全店で発売します。

1年に1度、わずかな時間だけ花を咲かせる”幻の花”として知られる月下美人の香りを、日常の暮らしの中で楽しめる柔軟剤です。

発売日：2月上旬より全店発売予定（一部店舗で先行発売中）

価格：398円（税込）

容量：1200mL（詰め替え用）

販売場所：ドラッグストアモリ全店

この柔軟剤は、上品で神秘的な月下美人の香りが特徴です。

毎日の洗濯時間を特別なひとときへと演出します。

ふっくらとした仕上がりをもたらす成分と、優れた吸水性を保つ成分をバランスよく配合しているため、吸水性を損なうことなく衣類にやさしい柔軟性を与えます。

ローズヒップ＆ラベンダー精油を配合し、防臭・抗菌効果も備えた超特大容量1200mLの詰め替えパックです。

中村学園大学との共同開発プロジェクト

この商品は、2024年6月より中村学園大学フード・マネジメント学科の学生と共同で開発を進めてきました。

学生からの企画提案をもとに、ドラッグストアモリの商品開発担当者が試作品を制作し、複数回の検討会を重ねながら、約1年半をかけて商品化に至りました。

「1年に1度しか咲かない幻の花の香りを、毎日の生活に取り入れたい」というアイデアから生まれたこの商品は、他にはない唯一無二の香りを実現しています。

パッケージデザインの検討

開発過程では、学生たちがパッケージデザインの作成にも携わりました。

会議室でテーブルを囲み、複数のデザイン案を検討しながら、月下美人の神秘的なイメージを表現するビジュアルを作り上げていきました。

香りの選定と調整

香りの開発では、学生たちが実際にサンプルを手に取り、香りや使用感を細かく確認しました。

机上に並べられた製品サンプルやボトル、透明カップの液体を前に、複数人が身を乗り出して意見を交わしながら、最適な香りのバランスを追求していきました。

月下美人の香りを再現するため、何度も試作を重ねて調整を行いました。

上品で神秘的な月下美人の香りが、毎日の洗濯時間を特別なひとときへと変えてくれます。

学生たちのアイデアと情熱が詰まった、他にはない唯一無二の香りを日常に取り入れることができます。

吸水性を保ちながらふっくらと仕上がる機能性も備え、日常使いに最適な柔軟剤となっています。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2月上旬より全店で発売予定です。一部店舗では既に先行発売されています。

Q. 価格はいくらですか？

398円（税込）です。

Q. どこで購入できますか？

ドラッグストアモリの全店舗で購入できます。

Q. 容量はどのくらいですか？

1200mLの詰め替え用として販売されています。

Q. どのような香りですか？

1年に1度だけ咲く月下美人の上品で神秘的な香りです。ローズヒップ＆ラベンダー精油が配合されています。

