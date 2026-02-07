ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー女子は６日、１次リーグＢ組で、日本がフランスを３―２で下し、白星発進。

同点で迎えた第３ピリオド、ＦＷ伊藤麻琴（トヨタシグナス）のシュートで勝ち越し、ＦＷ前田涼風（道路建設）が追加点を挙げ、反撃を１点に抑えて逃げ切った。

久保英恵の目

五輪のような特別な舞台は世界ランキングが上だからとか、過去の対戦成績で有利だから勝てるというものではない。日本は６日の１次リーグ初戦で、昨年２月の五輪最終予選では７―１と大勝したフランス相手にタイトな試合をしてしまった。それでも注目度の高い最初の試合で勝ち切ったことは大きい。

序盤なかなか得点が奪えずジリジリとした展開だったが、ＦＷ浮田留衣（ダイシン）が冷静に先制点を決めた。彼女はこれで五輪３大会連続得点。常にプレーに安定感があり、やはり頼りになる存在だと感じた。

今大会の試合会場のリンクは日本のものより小さく、選手たちはいつもとは少しプレーの感覚が違うはずだ。体が大きくてリーチもある外国人選手のプレッシャーがより大きくなる分、さらに素早い判断でプレーをする必要があるだろう。

観客が多く、五輪ならではの盛り上がりも感じた。日本は２３人のうち初出場の選手が１１人もいて、私が年代別代表チームのコーチとして指導する１６歳のＤＦ秋本なな（道路建設）や１７歳のＦＷ小平梅花（ダイシン）ら若手選手が大会を通じてどう成長するかにも期待したい。「スマイルジャパン」の選手全員が存分にプレーを楽しんでほしい。（元女子日本代表ＦＷ）