説教中に意外な反応を見せたゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破し、「これは怒れないよね」「可愛いなw」「歯wwww」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：娘が『一番大事な帽子』を無くしたので、叱った結果→説教中に大型犬が庇って…許すしかない『表情』】

帽子を紛失した娘に説教

TikTokアカウント「fukuokaumauma」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ソララ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、紹介されたのは、ママが娘さんに説教をする光景です。娘さんは、ママの大切な帽子を勝手に持ち出してしまったのだとか。その上、どこかに無くしてしまったのでした。

帽子を紛失した娘さんに、ママは怒りが止まりません。「なんで勝手に持っていったの！！」と大激怒していると、ソララちゃんが登場。伏せる娘さんの頭に前足をかけて、「もう叱らないで…」と庇ったのでした。ソララちゃんは、目をシパシパさせながらママを見つめてきたといいます。

必死に庇うわんこに感嘆♡

実は、目をシパシパするのは、ソララちゃんが反省しているときのボディランゲージなのだそう。ソララちゃんは、娘さんと一緒になって反省の姿勢を見せていたのです。途中、唇が渇いてしまったのか、前歯が出て不思議な表情に…。

あまりに可愛いソララちゃんの行動に、ママも思わず怒れなくなったといいます。いつまでも娘さんを守り続けるソララちゃんから、家族への健気な愛が伝わります…♡ソララちゃんの可愛い行動が、母娘の大喧嘩を丸くおさめた一幕でした。

この投稿には、「か、可愛すぎます」「許してやってくれって言ってそう」「ゴルの愛情の深さは異常」など、多くのコメントが寄せられています。

仲睦まじい娘とわんこ

別の日、娘さんとソララちゃんが争う光景も紹介されました。娘さんが、ふざけてソララちゃんの布団で寝てしまっていたのです。それを見たソララちゃんは、怒って大暴れ！娘さんの体を起こそうとしたり、体当たりしたり、あらゆる方法で「どいて！！」と主張していたといいます。

あまりの攻撃力の高さに起き上がったものの、娘さんは布団からどきませんでした。イライラしたソララちゃんは、クッションをブンブン振り回して怒りを発散していたそう。なんだかんだ仲良しな2人の姿に、思わずホッコリしてしまいますね。

TikTokアカウント「fukuokaumauma」には、他にもソララちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「fukuokaumauma」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。