センスがいいと思う「山梨県のお土産」ランキング！ 2位「玉羊かん（シャインマスカット）」を抑えた1位は？【2026年調査】
暦の上では大寒を迎え、温かい飲み物と一緒に楽しむスイーツやグルメの需要が一段と高まる季節になりました。地元の素材を生かしたぜいたくな味わいから、思わず誰かに教えたくなるようなおしゃれな逸品まで、今注目したいものばかりです。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「センスがいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、センスがいいと思う「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「透明のフィルムに一口サイズの丸い羊羹が入っていて、他ではなかなか見れないお土産でセンスがいいお土産だと思います」（50代男性／埼玉県）、「名産の果物を使ったお土産で、マスカットを使用しているとおしゃれな雰囲気があるから」（20代女性／岡山県）、「シャインマスカットを使っていてプレミアム感がある」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「定番ですが、包みが可愛らしく、万人受けするので、喜ばれると思います」（50代女性／埼玉県）、「丁寧に食べる楽しさのあるお土産だと思うからです」（30代女性／宮城県）、「もち米と黒蜜の相性が抜群な和菓子で、伝統的でありながら今でも愛されているから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
