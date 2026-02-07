ベルリンの壁崩壊という歴史的事件の裏側に隠された、政府幹部たちの信じられない「しくじり」に平成ノブシコブシ・吉村崇が驚く一幕があった。

【動画】”しくじった”政府幹部たちの顔写真

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、ABEMAで放送中の過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。2月6日の放送ではお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、歴史に残る「新体制しくじり」として、ベルリンの壁崩壊の裏側を解説した。

およそ30年間、東西ドイツを分断していた「ベルリンの壁」。その崩壊のきっかけは、広報担当のシャボウスキーが記者会見で「東西を自由に行き来していい」と口走ってしまった“勘違い発言”だった。この一言が世界中を駆け巡り、会見からわずか3時間後には数万人の東ドイツ市民が検問所に集結。「門を開けろ！」の大合唱が巻き起こり、現場は一触即発の暴動寸前となっていた。

しかし、そんな歴史的混乱の最中、政府幹部たちは驚くほど無責任な行動をとっていた。失言したシャボウスキーは「激疲れ」を理由に即帰宅。リーダーのクレンツは一切電話に出ず、他の幹部たちも責任を取りたくないがために音信不通。現場の国境警備隊責任者・イェーガーが必死に指示を仰いでも、上層部からは「ビビってるのかい？ 落ち着けよ」と小馬鹿にするような返答しか返ってこないという、絶望的な状況だったのだ。

ついに「腹の底から怒りが込み上げてきた」というイェーガーは、会見から約5時間後の23時30分、ついに独断でゲートを開放。一方、ようやく渋滞を抜けてやってきたシャボウスキーは、すでに門が開いている光景を見て「何もできることがない」と再び帰宅。

このあまりにもお粗末な幹部たちの振る舞いに、吉村は「こういうことで国って滅ぶんだ」「1人の寝不足の可能性が出てきたじゃないですか」と、歴史の真実に驚きを見せた。

さらに驚くべきは、その後。東西ドイツ統一のきっかけを作った"しくじり発言"のシャボウスキーは、なんと「統一の英雄」として扱われることに。スタジオでは「そっちに転ぶの!?」とツッコミが飛び交った。カズレーザーは「一つのしくじりは国をも壊す。しくじった時に一丸となって壁を乗り越えられない団体は、いずれ消滅する」と、新体制における結束の大切さを教訓として結んだ。