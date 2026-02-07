国家消滅の危機に際し、責任をなすりつけ合う東ドイツ政府幹部たちの様子をカズレーザーが解説。無責任な態度に、スタジオのオードリー若林らから冷ややかなツッコミが飛んだ。

【動画】ベルリンの壁崩壊の様子＆”しくじった”政府幹部たちの顔写真

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、ABEMAで放送中の過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。2月6日の放送ではお笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、歴史に残る「新体制しくじり」として、ベルリンの壁崩壊の裏側を解説した。

およそ30年間、ドイツを東西に分断していた「ベルリンの壁」。その崩壊は、広報担当のシャボウスキーが記者会見で「東西を自由に行き来していい」と資料を確認せずに失言したことから始まった。この放送を受け、検問所には「門を開けろ！」と数万人の群衆が集結。現場は一触即発のパニック状態に陥った。

しかし、国家が消滅しようとする歴史的瞬間の裏側で、政府幹部たちは驚くほど無責任な行動をとっていた。失言したシャボウスキーは「激疲れ」を理由に帰宅。指導者のクレンツは音信不通。現場の責任者・イェーガーが命がけで対応する中、上層部は誰も責任を取ろうとせず、指示をたらい回しにしていたのだ。

さらにカズレーザーは、壁崩壊の後の幹部たちの様子を紹介。指導者のクレンツは翌日の議会に出席すると、自らの非を認めるどころか「シャボウスキーがミスをした」と冷ややかに対応。一方でシャボウスキーも「旅行はいずれ認められた、自分にミスはない」と言い張り、泥沼の責任のなすりつけ合いを展開した。

この救いようのない状況に、オードリー・若林正恭は「押し付けてるなー。いるよな、こういう人」と呆れ顔。カズレーザーは「一つのしくじりは国をも壊す。しくじった時に一丸となって壁を乗り越えられない団体は、いずれ消滅する」と、組織の結束の大切さを教訓として説き、授業を締めくくった。