法廷拘束から一転無罪判決も…元アイドルが妻の韓国プロゴルファー、数億円詐欺の疑いで最高裁へ

仮想通貨の上場斡旋疑惑の渦中にあるプロゴルファーのアン・ソンヒョンが、最高裁判所の最終審に臨むことになった。2審で無罪を宣告され、安心できたかのように見えたが、検察の上告により、再び激しい法廷争いが避けられなくなった。

2月7日、法曹界によると、検察は6日にソウル高等裁判所刑事13部に上告状を提出した。これは、控訴審の裁判所が、アン・ソンヒョンの背任の疑いに下した無罪判決を受け入れられないという趣旨である。

【写真】アン・ソンヒョンの妻、30kgダイエット成功

アン・ソンヒョンは、ビッサムホールディングスのイ・サンジュン元代表と共謀し、2021年9月から約2カ月間、実業家カン・ジョンヒョンから“Aコイン”を取引所ビッサムに上場してほしいと依頼され、数十億ウォン（数億円）相当の金品を受け取った疑いが持たれている。

ビッサムホールディングスは、仮想通貨取引所のビッサムの実質的な運営会社であるビッサムコリアの最大株主である。

（左：アン・ソンヒョンSNS、右：写真提供＝OSEN）右：ソン・ユリ

この事件は、下級審で判決が明確に分かれた。第1審の裁判所は、アン・ソンヒョンを有罪として、懲役4年6カ月の実刑を言い渡し、法廷で拘束した。

しかし、2審の裁判所の判断は異なった。第1審の判決を覆し、無罪を言い渡した。2025年6月に保釈されたアン・ソンヒョンは、現在は勾留されずに裁判中だ。

なお、アン・ソンヒョンは2017年にガールズグループFin.K.L.出身の女優ソン・ユリと結婚し、双子の娘がいる。検察の上告により事件が上告審に移行し、アン・ソンヒョンの最終的な罪の有無の判断は最高裁で確定する見込みだ。