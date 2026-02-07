積雪の影響で８Ｒ以降が中止になった７日の東京競馬。検量室から調整ルームに引き揚げるクリストフ・ルメール騎手の画像がＳＮＳで話題になっている。

ルメール騎手は７日の東京で５鞍に騎乗。４Ｒのウエヲムイテゴランで勝利を挙げた。メインの１１Ｒ・早春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル）では有力馬のトリプルコーク（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）に騎乗予定だったが、「（視界は）見えるけど、芝の上に氷があって馬の爪の下に氷が入る。グリップがなくなって危なかった。馬場がすごく硬くなって、上が滑っていた。残念です」と顔をしかめながらも開催中止に理解を示した。

開催中止のポーズを作ったルメール騎手の画像にＳＮＳでは「お茶目ですね」「この寒さに激弱なルメールの顔よ」「汎用性の高い画像だな」「ルメールもあきらメール」「好きすぎるな」「顔色わるくない？」「可愛い笑」「×ポーズもかわいい」「写真ピッタリ過ぎるだろｗ」「ひょうきん懺悔室のブッチー武者みたいなポーズｗ」「いかにも寒そう」「ダメですとやってくれている貴重なルメール」「ウフフってなる」「寒さ苦手だし相当キツいのでは」などのコメントが寄せられている。