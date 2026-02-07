J1清水は8日、明治安田J1百年構想リーグ第1節・アウェー名古屋戦を迎える。新体制初戦。タイトルへの予兆を示せるか、結果だけでなく内容にも注目が集まる。

吉田監督のサッカーの成否を握るのは、前線にそびえる“ハイタワー”FW呉世勲（オ・セフン＝27）だ。

指揮官が志向するのは、できるだけ敵陣でプレーし、攻守にアグレッシブなサッカー。速く、無駄を省き、効率的にゴールへ迫る。その実現へ、細かなシチュエーションを想定したトレーニングを積み重ねてきた。ビルドアップも相手をきれいに崩すためではない。より良い形で前線へ届け、得点へ直結させることに主眼が置かれている。

4―3―3の頂点に入る呉世勲は、その設計の核を担う存在だ。1メートル94の高さと強さを生かし、最前線で起点となってチームを押し上げる。最終ラインが迷いなく前線へ配球できるのも、この9番が構えているからだ。「自分が本当に重要な起点になるし、攻撃が始まると言っても過言ではない」。言葉にも責任と自覚がにじむ。

この配置と役割は、指揮官にとっても見慣れたものだ。吉田監督は神戸時代、同じ4―3―3を採用し、最前線に大迫という絶対的な存在を置いた。高さと強さで起点をつくり、周囲を生かしながらゴールへ迫る。呉世勲に求める役割は、その延長線上にある。

マークが集まれば、攻撃は外へ広がり、再びゴール前が開く。起点となりながらフィニッシュにも関わる二重の役割。「周りも生かしながらゴールを狙っていきたい」。得点と連係、その両輪で速攻を成立させる。

期限付き移籍で3季ぶりの復帰となる今季は、以前とは立ち位置が違う。町田では2年間でリーグ64試合10得点。天皇杯制覇を経験し、ACLでもネットを揺らした。異なる環境と要求の中で積み重ねた実戦経験が、プレーの引き出しと対人の強度を磨いてきた。

攻撃を成立させるには、最前線で違いを示せるストライカーが不可欠。その役割を託されるのが、いまの呉世勲なのだ。

攻撃の始点であり、終点でもある存在の今季の「目標は2桁ゴール」。背番号9が、指揮官の描く今季の清水を力強く前進させる。（萱沼 魁渡）