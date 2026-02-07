女優桜井ユキ（38）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。NHKの朝ドラで経験した、厳しい所作指導について語った。

桜井といえば、2024年度前期の連続テレビ小説「虎に翼」で華族令嬢の桜川涼子を好演して話題に。令嬢役とあって「時代背景もそうですし、設定が華族っていうこともあって、所作が大変だったり…」と話すと、ナインティナイン岡村隆史（55）が「すぐ飛んできますよ。着物着た（所作の指導役の）方がね」とうなずいた。

桜井は「つま先の向きとかで…。トントンってされて、『つま先、20度こっち』とかって。もう最初は慣れるまでは大変でしたね」と回顧した。

2020年放送の大河ドラマ「麒麟がくる」に出演した岡村も、「NHKさんってほんまに所作とかそういうのに厳しい。ちょっと船こぐっていったら、船をこぐ専門家の方が来て。1時間ぐらいやらされんねん。『合ってるんちゃいます？』『いえ、違います。もっとこうやって…』って。しっかり所作指導をね」と明かした。

2019年の連続テレビ小説「スカーレット」で、大阪出身の人物を演じた経験のあるNON STYLE石田明（45）は、「（自身の出身が）バリバリ大阪やのに、めちゃくちゃ方言指導で捕まりましたからね。俺、生粋の大阪弁やのに。『それはちょっと兵庫が入ってます』『兵庫が入ってる！？ 大阪ですよ、俺！』って」と驚いたことを振り返っていた。