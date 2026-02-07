【ポテト食べ尽くし系！？】食べる楽しみを残しつつ「手間と努力」でカバー＜第21話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第21話 楽しく食べる大切さ【シオンの気持ち】
【編集部コメント】
シオンさんは「健康」と「楽しさ」のバランスをうまくとりながら、ルナちゃんの食生活をできるだけいいものにしていきたいと思ったようです。そしてお友達と一緒に食べるときは楽しさも重視して、好きなものをいつもよりもちょっとだけ多めに食べていいことにするのだとか。たしかに健康的な食事も大事ですが、ルナちゃんの「好きなものを食べる楽しさ」も大切です。バランス感覚が必要になる舵取りですが、シオンさんはルナちゃんと話し合いながら頑張っていくことにしました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
