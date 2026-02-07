四国地方はどうなる？

気象庁によりますと、四国地方では、四国地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、８日から９日午前中にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 雪雨シミュレーション

８日明け方から９日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるということです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼びかけています。

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。



▶７日（土）～１０日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

７日（土）

【四国地方】

気象庁によりますと、四国地方では、８日明け方から９日午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるということです。



７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 ２５センチ



が予想されています。

８日（日）

気象庁によりますと、四国地方では



８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 １５センチ



が予想されています。

８日（日）午後

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

