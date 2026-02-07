＜毒親・虐待まがい？＞「子どもへの愛情が感じられない」と周りから思われている母親の特徴って？
家庭によって子育ての考え方や実際の接し方は異なるでしょうが、他の人が見て子どもへの愛情が感じられない場合があるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『子どもへの愛情が感じられないのは、どのような母親？』
公園やお店など不特定多数の人がいる場所では、親子で出かけている人たちを見かけることもあります。その際、母親の子どもへの接し方に愛情を感じられないと思うことも。できるならそのような親子関係をなくし、すべての子どもが母親の愛情をたっぷり受けて育ってほしいのですが、実際は難しい面もあるのでしょう。
子どもに無関心な親
『子どもが不潔なのは、子どもに関心の薄い親という気がする。爪が伸びていたり、髪がボサボサだったり、服にシミやほつれがあったりサイズが合っていなかったり』
子どもの身なりを見たときに汚れなど不衛生さがあると、親が子どもに注意を払っていないように感じることもあるそう。年齢によっては自分の身の回りのことができないこともあります。たとえば爪が伸びていたり髪がケアされていなかったりすると、母親が子どものお世話をしていないように思えてしまいますね。
また汚れていたりサイズが合わなかったりする服を着ている場合も、母親が子どもの身なりを気にしていないことがわかるのでしょう。
『幼児の遊びに付き添っているけれど、スマホを手放さない』
『特定のママ友といつも一緒で、常におしゃべりをして子どもは放置。子どもと遊んだり話したりするより、ママ友の情報命の人は子どもへの愛情が薄いなぁと思う』
子どもを公園などに連れて行ったとしても、子どもの様子ではなくずっとスマホを見ている母親は、子どもが危険なことをしたときに気づくのが遅れてしまう可能性があります。子どもの安全を守るという観点では、子どもに無関心なのでしょう。他にもママ友とのおしゃべりに夢中で子どもを放置するなど、自分のしたいことを優先するのも子どもへの愛情が薄いと思える母親のようです。
きょうだい差別が激しい
『あからさまにきょうだい間で差別している親はわかるよね。母親本人が隠していても言葉や態度に滲み出ている』
母親が子どもと接する態度を見て、きょうだい間で大きな違いがあると差別されているのだろうなと思うこともあるでしょう。たとえば母親が下の子を気に入っている場合、その子にばかりほしがっているものを買ってあげたりすることも。またかける言葉にも違いが出てくるようで、可愛がっている子には優しく話すのですが、そうでない子には素っ気ない返事をするなど、明らかに対応が異なることもあるそうです。
子どもに必要なお金にだらしない
『子ども関係の費用を滞納する母親』
子どもが小学生や中学生ならば、給食費を支払う地域もあるでしょう。他にも教材費や体操着代などがありますが、それらのお金を支払わない、買ってあげないのは、子どもへの関心や愛情がないからなのかもしれません。どうしてもお金がない家庭もあるでしょうが、母親自身がほしいものは買っているのに、子どもに必要なもののお金は支払わないとなれば、自分のことばかり考えていると思わざるを得ませんね。
子どもの自由を奪っている
『近所にいるけれど、子どもを支配して自由を奪っている。ゲーム、スマホを与えない。習い事や部活、進学先も親が決める。親の希望から逸れたらバイトをして学費を稼げと言っている』
子どもの生活習慣や進路については親がある程度助言することもありますが、過度になる場合もあるようです。子どもの行動を制限したり、習い事や進路も親が決めてしまい、子どもから自由を奪ってしまうケースも。もし子どもが親の思い通りの道に進まないと、自分でお金を賄うように言うなど、無理難題を突きつけることもあるそう。親が子どもにアドバイスするのは愛情の表れなのでしょうが、行きすぎるとただ支配をしたいだけのように見えてしまうようです。
子どもが何をしても叱らない
『叱らない、躾しないのも愛情不足だなと思うときがある』
子どものことを叱らないで育てる方針の家庭もあるでしょう。叱らなければ優しい母親に見えるのかもしれませんが、子どもは何が悪いことなのか判断ができなくなる可能性もあります。何をしてもいいと思い込んでしまうと、他の人に迷惑をかけることも。叱らなければ子どもから嫌われることもないと母親は思うのかもしれませんが、それでは子どもは自分勝手な考えになってしまいそうです。子どもに愛情があるからこそ、ダメなものはダメとしっかりと教えたいですね。
他のママになつこうとする子の母親
『よそのママに遊んでもらおうとしたり、構われようとしたりする子は愛情不足だと思う』
『親以外の大人に躊躇なく積極的に長時間話しかけていく子。放置子は寂しいから自分の居場所を探しにいくのだと思う』
母親だけではなく、子どもの様子からも愛情を受けていないのかなと思うこともあるそう。公園などに母親と一緒にきていたとしても、他のママたちにかまってもらおうとする子がその例です。自分の母親は一緒に遊んでくれない、あるいは甘えさせてくれないために、他のママに母親代わりをしてほしいと思っているのかもしれません。もちろん性格によっては誰にでも積極的に話しかけることもあるのでしょうが、あまりにも他のママたちになつくのは、母親からの愛情が不足していることが原因になることもあるのでしょう。
子どもへの接し方は家庭や母親によって異なるもの。とはいえ周囲から見て、子どものことを気にかけていない、自分ばかりを優先する母親もいるようです。子どもを育てる立場になった以上、母親としての自覚や対応が求められるのでしょう。