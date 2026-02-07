Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î­àºî¶ÈÉ÷·Ê­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ì¿¿¤ÏÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥Èº´Æ£½Ù(º¸)¤È¸°»³Í¥¿¿(ÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@skatingjapan¤è¤ê)

¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸°»³¤ÎÌ¾Á°¤â

¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿­à°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(JOC)¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆTEAMJAPAN¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¸½¾ì¤ËÀøÆþ¡×¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¦°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹­Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¤ÎÂçÎÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ÅÊ¬¤±¤·º­Êñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸°»³Í¥¿¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ä¡¢¼ê½ñ¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¼êºÝ¤è¤¯ÃúÇ«¤Ëºî¶È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Î¢Â¦¡£¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÁª¼ê´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÆ¯¤­³§¤µ¤ó¤¬µï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤º¡¢±Æ¤ÎÎ©Ìò¼ÔMVP¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤´¤ÈÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤â¸«¤¨¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤è¤Í Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 

 