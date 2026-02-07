Åßµ¨¸ÞÎØ¡¦ÆüËÜÁª¼ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂçÎÌ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹à°µ´¬¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°ºî¶Èá¤¬ÏÃÂê¡ª¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Î¢Â¦¡×¡Ö±Æ¤ÎÎ©Ìò¼ÔMVP¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸°»³¤ÎÌ¾Á°¤â
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÂçÎÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Êá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(JOC)¡ÖTEAM JAPAN¡×¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤ÆTEAMJAPAN¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¸½¾ì¤ËÀøÆþ¡×¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¦°µ´¬¤Îºî¶ÈÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍÑ¤ÎÂçÎÌ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ÅÊ¬¤±¤·ºÊñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¸°»³Í¥¿¿¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤ä¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¼êºÝ¤è¤¯ÃúÇ«¤Ëºî¶È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Î¢Â¦¡£¤á¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÁª¼ê´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÆ¯¤³§¤µ¤ó¤¬µï¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤º¡¢±Æ¤ÎÎ©Ìò¼ÔMVP¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤´¤ÈÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤â¸«¤¨¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤è¤Í Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë Ã¯¤«¤Î»Ù¤¨¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£