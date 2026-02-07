¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËºÆº§⁉¡×3ÅÙÌÜ¤ÏÂç²ÏÇÐÍ¥¤È»ÒÏ¢¤ì·ëº§¡¢Æñ¼£À¼À´µ¤â¸øÉ½¡Ä±üºÚ·Ãà46ºÐ¤ÎÍÅ±ðá»Ñ¤Ë¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤ÎÀ¼
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤È3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡£46ºÐ½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¾®·ª¹á¿¥¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÁÈù¾Ð¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±üºÚ·Ã¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¾®·ª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±üºÚ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¤Ã¤È¤êÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¹õ¤¬¤Û¤ó¤È»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡±üºÚ¤Ï2004Ç¯¤ËIT´ØÏ¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢05Ç¯¤ËÎ¥º§¡£09Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯¤Ë¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼Î»¤È·ëº§¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÄº¿Åª¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸µ¡¹¶ËÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬°ú¤¤¬¤Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æñ¼£À¤Î¼À´µ¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£