阪神 ８日のスタメンを発表 日本ハムとの練習試合 ４番・佐藤輝、２番・森下、前川は「１番・一塁」
阪神・藤川球児監督（４５）は７日、今春初の対外試合となる日本ハムとの練習試合（名護）のスタメンと帯同メンバーを発表した。指揮官は「ぜひ多くのファンの皆様に球場へ足を運んでいただき、選手たちの姿をご覧いただければと思います。なお、天気予報ではかなり冷え込むことが予想されていますので、暖かい服装でお越しください」とコメントした。
１番は前川、３番に新外国人のディベイニーが入った。森下、佐藤輝、坂本のＷＢＣ日本代表組も先発出場。先発はかねて藤川監督が明言していた通り、茨木が務める。
また、具志川組からは松原、佐野、福島、コンスエグラが帯同。スタメンは以下の通り。
１番・一塁 前川
２番・右翼 森下
３番・遊撃 ディベイニー
４番・三塁 佐藤輝
５番・ＤＨ 浜田
６番・捕手 坂本
７番・中堅 高寺
８番・左翼 中川
９番・二塁 百崎
投手 茨木
【帯同メンバー】
【投手】椎葉、今朝丸、門別、工藤、木下、石黒、津田、松原
【捕手】藤田、嶋村
【内野手】元山、谷端、小幡、佐野
【外野手】井坪、福島、コンスエグラ