シート打撃で右前打を放つ森下（投手・岩貞、捕手・藤田）＝撮影・山口登

　阪神・藤川球児監督（４５）は７日、今春初の対外試合となる日本ハムとの練習試合（名護）のスタメンと帯同メンバーを発表した。指揮官は「ぜひ多くのファンの皆様に球場へ足を運んでいただき、選手たちの姿をご覧いただければと思います。なお、天気予報ではかなり冷え込むことが予想されていますので、暖かい服装でお越しください」とコメントした。

　１番は前川、３番に新外国人のディベイニーが入った。森下、佐藤輝、坂本のＷＢＣ日本代表組も先発出場。先発はかねて藤川監督が明言していた通り、茨木が務める。

　また、具志川組からは松原、佐野、福島、コンスエグラが帯同。スタメンは以下の通り。

　１番・一塁　前川

　２番・右翼　森下

　３番・遊撃　ディベイニー

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・ＤＨ　浜田

　６番・捕手　坂本

　７番・中堅　高寺

　８番・左翼　中川

　９番・二塁　百崎

　　　　投手　茨木

　【帯同メンバー】

　【投手】椎葉、今朝丸、門別、工藤、木下、石黒、津田、松原

　【捕手】藤田、嶋村

　【内野手】元山、谷端、小幡、佐野

　【外野手】井坪、福島、コンスエグラ