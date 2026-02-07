阪神・藤川球児監督（４５）は７日、今春初の対外試合となる日本ハムとの練習試合（名護）のスタメンと帯同メンバーを発表した。指揮官は「ぜひ多くのファンの皆様に球場へ足を運んでいただき、選手たちの姿をご覧いただければと思います。なお、天気予報ではかなり冷え込むことが予想されていますので、暖かい服装でお越しください」とコメントした。

１番は前川、３番に新外国人のディベイニーが入った。森下、佐藤輝、坂本のＷＢＣ日本代表組も先発出場。先発はかねて藤川監督が明言していた通り、茨木が務める。

また、具志川組からは松原、佐野、福島、コンスエグラが帯同。スタメンは以下の通り。

１番・一塁 前川

２番・右翼 森下

３番・遊撃 ディベイニー

４番・三塁 佐藤輝

５番・ＤＨ 浜田

６番・捕手 坂本

７番・中堅 高寺

８番・左翼 中川

９番・二塁 百崎

投手 茨木

【帯同メンバー】

【投手】椎葉、今朝丸、門別、工藤、木下、石黒、津田、松原

【捕手】藤田、嶋村

【内野手】元山、谷端、小幡、佐野

【外野手】井坪、福島、コンスエグラ