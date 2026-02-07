ミラノ・コルティナオリンピックは６日夜（日本時間７日未明）、開会式がミラノなどで行われ、入場行進は４会場で実施された。

日本選手団の先頭を歩くスピードスケート男子の森重航は、堂々と日の丸を掲げた。ミラノでの開会式は、「ずっと続けばいいのにと思った」。日本チームの顔である旗手の重圧も、その胸の高鳴りも、余すことなく味わった。

前回北京大会の時は２１歳。緊張と無縁の若さの勢いで男子５００メートルで銅メダルに輝いた。「ふわふわと何も考えずにいた」はずが、いつしか日本男子のエースと呼ばれるようになった。

子供の頃に見た２０１０年バンクーバー大会の５００メートルで、長島圭一郎が銀、加藤条治が銅に輝く姿に憧れた。８人きょうだいの末っ子で、本来は先頭に立つタイプではない。それが、北京大会を経てトップを守る中で意識も変わってきた。「日本の強さを守る。五輪の魅力、楽しさも次の世代につなぎたいな、と」

旗手の大役も「五輪を盛り上げることができる。こんな機会はない」と快諾した。

この４年間は右脚のけがなど苦しい時期もあった。その中で期待を背負う今の立場に重圧がないといえばうそになる。それでも、「そういうものに負けるのはもったいない」。開会式と同様、試合でもしびれるような緊張感を楽しみ尽くすつもりだ。（森井智史）