マンネリ解消に！意外な組み合わせがおいしい「新感覚おにぎり」集めました

こんな組み合わせがあったとは！次世代おにぎり

日本人のソウルフード「おにぎり」。朝食やお弁当、夜食などあらゆるシーンで活躍してくれる、私たちの生活に欠かせない料理の1つです…が、いつも同じ味になってしまうことでマンネリ気味というお悩みも。そこで今回は、意外な組み合わせだけどおいしい新感覚のおにぎりレシピをご紹介。

子どもも喜ぶチーズ＆塩昆布

なめたけとマヨネーズが相性ばっちり

おもしろい組み合わせ！食感も楽しい

梅とコンソメのバランスが絶妙でおいしい

甘い香りと醤油の香ばしさが見事融合

つくれぽでも大好評！

どのレシピもとってもおいしそう。つくれぽ（つくりましたフォトレポート）の評判もよく、なかなか見ない組み合わせだけど、合わせたら実は相性抜群だったという意外性も好評。

味だけでなく、食感に変化を出せるレシピもあり、定番のおにぎりに飽きたという人はまた違ったおにぎりのおいしさを再発見できそう。あわせる具材1つ変えるだけで、毎日の朝ごはんやお弁当にも変化を出せるので、ぜひ試してみてください。



画像提供：Adobe Stock