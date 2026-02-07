TBS NEWS DIG Powered by JNN

7日午後8時1分ごろ、神奈川県、山梨県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、神奈川県の山北町、山梨県の富士河口湖町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□神奈川県
山北町

□山梨県
富士河口湖町

■震度2
□神奈川県
相模原緑区　小田原市　秦野市
厚木市　南足柄市　神奈川大井町
松田町　開成町　箱根町

□山梨県
富士吉田市　都留市　大月市
上野原市　道志村　西桂町
忍野村　山中湖村　甲府市
山梨市　甲州市

□静岡県
富士市　小山町

■震度1
□神奈川県
相模原中央区　相模原南区　中井町
湯河原町　愛川町　清川村
横浜神奈川区　横浜保土ケ谷区　横浜戸塚区
横浜旭区　横浜緑区　横浜瀬谷区
平塚市　藤沢市　茅ヶ崎市
大和市　海老名市　綾瀬市
大磯町

□山梨県
鳴沢村　丹波山村　山梨北杜市
笛吹市　身延町　富士川町

□静岡県
沼津市　三島市　富士宮市
御殿場市　長泉町　伊豆市
伊豆の国市　函南町

□群馬県
神流町

□埼玉県
秩父市

□東京都
東京千代田区　八王子市　小金井市
国分寺市

□長野県
佐久市　小海町　長野川上村
長野南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。