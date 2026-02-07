第51回衆議院選挙は8日に投開票が行われる。これに伴いNHK、民放各局およびラジオ各局は特別番組を編成して開票速報を放送する。

NHKは「衆院選開票速報2026」（後7・55)を放送。日本テレビは「zero選挙」（後7・58、前1・05〜）。テレビ朝日は「選挙ステーション2026」（後7・50)、続く「有働Times」（後11・00）と合わせて4時間にわたり放送する。TBSは「選挙の日2026」を放送予定。スペシャルキャスターには、同局の選挙特番で5度目の出演となる爆笑問題・太田光が起用される。

また、テレビ東京は「選挙サテライト」（後7・55）、フジテレビは「Live選挙サンデー」（後7・58)、TOKYO MXが「選挙Junction」（後7・59）をそれぞれ生放送する。

またラジオでは、TBSラジオが「衆院選2026」（後8・00)、文化放送は「文化放送衆議院選挙開票スペシャル」（後7・57)、ニッポン放送は「峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル」（後9・00）を放送する。

選挙特番の影響で、俳優の仲野太賀が主演を務める大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の第6話「兄弟の絆」は休止となり、翌週15日に放送される。

また、日曜日の連続ドラマが続々と放送休止。俳優・鈴木亮平が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）は8日の第4話が休止となり、翌週15日にオンエア予定。女優・篠原涼子主演の日本テレビ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）は、2週連続で放送を休止し、次回は2月22日放送予定。Hey！Say！JUMPの伊野尾慧、女優の松本穂香がダブル主演するテレビ朝日系ドラマ「50分間の恋人」(日曜後10・15）も休止となる。

テレビ・ラジオともに8日の夜は選挙一色に。各局が独自の視点と専門家による解説を交えて、速報をリアルタイムで伝える1日となる。