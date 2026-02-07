宇佐美は開幕戦の大阪ダービーにフル出場

ガンバ大阪のエースFW宇佐美貴史が2月7日、左足を負傷した。

特別大会の百年構想リーグ開幕節でセレッソ大阪との大阪ダービーをPK戦（0-0／PK5-4）の末に勝利。フル出場を果たした宇佐美だったが「実は肉離れをしていた」とし長期離脱の可能性を示唆した。

エースの顔から苦悶の表情は消えなかった。PK戦までもつれた一戦で5人目まで宇佐美は蹴らず。試合後、自ら歩いていたものの、左足を引きずっていた。

「肉離れですね。検査をすることになる。交代枠は余っていたけどちょっと上手く伝わらなくて。最後は痛くて、PKも蹴ることができなかった。検査次第ですけどしばらくは（離脱するかもしれない）」

イェンス・ヴィッシング新監督のもとで開幕からフル出場。「思ったより（スタイルを）出せたと思う。もっとハマらないのかなと思う時もあったけど、回される瞬間もほとんどなかった。押し込めている状況になれた」と手応えを得ていただけに、悔しい負傷となった。

ふくらはぎと太もも裏の精密検査を受け、診断を待つ。G大阪はAFCチャンピオンズリーグ2のラウンド16に進出しており、2月12日には敵地で浦項スティーラーズと第1戦を戦う。連戦を控えているだけに、宇佐美の状態が懸念される。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）