J1→欧州移籍で即結果「最高のスタート」 わずか8分で決めた鮮烈デビュー弾が「らしくていいな」

ポルトガル2部FCペナフィエルは現地時間2月6日、リーグ第21節シャヴェス戦で1-0の勝利を収めた。

この試合で欧州デビューを飾ったMF安斎颯馬が決勝ゴールを決め、「最高のスタート」「らしくていいな」など注目を集めている。

青森山田高出身の安斎は、高校卒業後に早稲田大へ進学。大学在学中の2023年にFC東京から2025年シーズンからの入団内定を受け、翌年には1年前倒しでプロ契約を締結した。昨季はリーグ戦30試合2得点3アシストを記録したが、半年間の期限付き移籍でFCペナフィエルへと加入した。

後半1分に新天地デビューを果たした安斎が、わずか8分で試合を動かした。同9分に相手ゴール前でドリブルを開始すると、ペナルティーエリア前で左足を振り抜いてゴール左隅へ決勝弾を流し込んだ。

チームは第20節終了時点で18チーム中最下位と苦しんでいたが、安斎のゴールで3部降格圏を脱出。ファンからは「最高のスタートですね」「世界に羽ばたけ」「素晴らしい」「チームの勝利に貢献！」「安斎らしくていいな」などコメントが寄せられ、ポルトガルで戦う23歳に熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）