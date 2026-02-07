猫を長生きさせる「環境作り」のポイント5選

1.脱走・ケガの防止対策

猫は好奇心が旺盛で、外の鳥や虫を見つけると夢中で追いかけてしまう習性があります。そのため、網戸を自力で開けたり、わずかな隙間から外へ出てしまったりする事故が後を絶ちません。

一度外へ出てしまうと、交通事故や感染症のリスクが非常に高まり、命に関わる事態になりかねません。網戸には必ず専用のストッパーを付け、玄関には脱走防止用のフェンスを設置しましょう。

また、室内でも高い場所から滑り落ちたり、電気コードを噛んで感電したりしないよう、滑り止めのマットを敷くなどの配慮も大切です。

2.毒になるものを遠ざける

人間にとっては無害なものでも、猫にとっては命を脅かす猛毒になるものが家の中にはたくさんあります。

例えば、ユリ科の植物は花粉を舐めただけでも急性腎不全を引き起こす恐れがあります。また、アロマオイルや芳香剤、人間用の風邪薬、玉ねぎやチョコレートといった食べ物も非常に危険です。

これらを「猫が届かない場所に置く」のはもちろんですが、猫のジャンプ力を考えると、扉の付いた棚の中にしまうのが安全でしょう。飼い主が意識して、猫の生活圏内からこれらを完全に排除することが長生きの秘訣です。

3.水分補給を促す工夫

猫はもともと砂漠で暮らしていた動物なので、あまり水を飲まない傾向があります。しかし、水分不足は猫に多い「腎臓病」や「尿路結石」の原因となり、寿命を縮める大きな要因になります。

愛猫に積極的に水を飲んでもらうためには、水飲み場を1か所に限定せず、寝床の近くや通り道など複数か所に設置することが効果的です。

また、器の素材（陶器やガラスなど）や水の温度にも好みがあるため、愛猫が気に入るスタイルを見つけてあげましょう。常に新鮮な水が飲めるよう、毎日こまめに取り替えることも忘れないでください。

4.上下運動ができるスペース

猫の健康維持には、横に走るよりも「上下に動く」運動が非常に重要です。室内飼いの猫は運動不足になりやすく、肥満から糖尿病などの病気を引き起こすことがあります。

キャットタワーを設置するのが理想的ですが、スペースが限られている場合は、タンスやソファなどの家具を階段状に配置するだけでも立派な運動スペースになります。高い場所に登ることは、猫にとってのストレス解消にも繋がります。

外が見える窓際に登れる場所を作ってあげると、外の景色を眺めることで脳への刺激になり、認知症の予防にも役立ちます。

5.隠れ家とトイレの快適さ

猫は非常に警戒心が強く、静かに一人で過ごせる場所がないと強いストレスを感じてしまいます。来客時や大きな音がした時に逃げ込める、ドーム型のベッドや段ボール箱のような「隠れ家」を必ず用意してあげましょう。

また、トイレの環境も健康面に直結します。トイレが汚れていたり、場所が騒がしかったりすると、猫は排泄を我慢してしまい、膀胱炎などの病気になってしまうからです。

トイレは「猫の頭数＋1個」を用意し、常に清潔を保つことで、愛猫がリラックスして過ごせる環境が整います。

今すぐ見直すべきNGチェックリスト

今の部屋が本当に安全かどうか、改めて点検してみましょう。まず、室内に飾っている観葉植物の種類を調べてください。もし毒性があるものなら、すぐに別の部屋へ移動させましょう。

次に、お風呂場のドアが開けっぱなしになっていないか確認してください。お湯が張られた浴槽への転落事故は意外と多いものです。

そして、トイレの掃除頻度も見直しましょう。排泄物のチェックは健康状態を知る大切なバロメーターです。これらの小さな「うっかり」をなくすことが、愛猫の安全を守る第一歩となります。

改善のための3ステップ

環境作りを一度に完璧にするのは大変ですので、まずは3つのステップで進めましょう。

ステップ1は「猫の目線」になることです。床に這いつくばって部屋を見渡すと、落ちている小さなゴミや危ない隙間に気づけます。

ステップ2は、100円ショップや家にあるものを活用することです。高価な家具を買わなくても、ワイヤーネットで柵を作ったり、空き箱で隠れ家を作ったりできます。

ステップ3は、猫の反応をよく観察することです。新しく設置したものが気に入っているか確認しながら、愛猫に合わせて少しずつ微調整を繰り返していきましょう。

まとめ

環境を整えることは、飼い主から愛猫へ贈ることができる最高のプレゼントです。猫は言葉で不調を訴えることができませんが、住まいを快適にすることで多くの病気や事故は防げます。

愛猫の様子を毎日しっかり見守り、小さな変化に気づいてあげることが長生きへの一番の近道です。今日からできる一歩を始めてみましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)