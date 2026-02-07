仕事しながら体幹が鍛えられる！＆MEDICAL「KAMOLEG 2.0 W」
ドリームが展開する健康を考えたインテリアブランド「＆MEDICAL」より、仕事をしながら体幹トレーニングができるフィットネスルームシューズ「KAMOLEG 2.0 W」が2026年3月上旬に発売されます。
2月22日までは応援購入サイトMakuakeにて先行販売が実施されています。
＆MEDICAL「KAMOLEG 2.0 W」
発売日：2026年3月上旬
価格：7,900円（税込）
カラー：ブラックネイビー／サンドベージュ
サイズ：S（22.5-24cm）／M（24.5-25.5cm）／L（26-27.5cm）
販売場所：＆MEDICAL公式オンラインストア、Makuake（2月22日まで先行販売）
底面が丸くカーブしたアウトソールと、足裏アーチをサポートするインソール構造が特徴のルームシューズです。
履くだけで姿勢がスッと伸び、脚全体の筋肉をストレッチしながら、体幹を鍛えられます。
自宅でのリモートワークの合間、オフィス内で会議室やトイレに移動する時など、いつものビジネスシーンの歩行が、自然と体幹を鍛えるワークアウトに変わります。
履くだけで姿勢が伸び、体幹を鍛えるシューズ
KAMOLEGシリーズは、累計販売数8万足（2025年12月時点）を突破した人気商品です。
底面が丸くカーブしたアウトソールと、足裏アーチをサポートするインソール構造により、履くだけで姿勢がスッと伸びる設計になっています。
脚全体の筋肉をストレッチしながら、体幹を鍛えられる点が人気を博しています。
オフィスに溶け込むヴィーガンレザー
KAMOLEG 2.0 Wは、KAMOLEG 2.0の歩きやすさはそのままに、アッパーの素材をビジネスシーンと調和しやすいヴィーガンレザーに変更しています。
オフィスでも履きやすい品格のあるデザインで、忙しい仕事の中でもさりげなくトレーニングできます。
ヴィーガンレザーの滑らかな質感とマットなブラックソールのコントラストが、従来のオフィスサンダルとは異なるビジネスの品格を与えてくれます。
オフィスカジュアルに合わせやすいデザインで、男女問わず幅広い層に対応しています。
デスクワーク中のストレッチにも
座りっぱなしで脚への負担を感じた時は、KAMOLEG 2.0 Wを履いたまま、ふくらはぎや足首をストレッチするのが効果的です。
オフィスチェアやデスクに手を置いて立ち、かかとをゆっくり下ろしてつま先を上げます。
これを数回繰り返すと、ふくらはぎの筋肉が伸びて、だるくなった脚をストレッチできます。
選べる2色展開
アッパーのカラーは、オフィスカジュアルに合わせやすいBLACK NAVY（ブラックネイビー）とSAND BEIGE（サンドベージュ）の2色展開です。
ヴィーガンレザーの滑らかな質感とマットなブラックソールのコントラストが、ビジネスシーンにふさわしい品格を演出してくれます。
オフィスでの移動や在宅ワークの合間に、姿勢を整えながら体幹を鍛えることができるこのシューズは、健康を意識したワーカーの新しい選択肢となります。
忙しい日常の中で、特別な時間を取らずに体幹トレーニングができる点が魅力です。
デスクワークで凝り固まった体をほぐし、健康的な働き方をサポートしてくれます。
＆MEDICAL「KAMOLEG 2.0 W」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
2026年3月上旬に一般販売が開始されます。2月22日までは応援購入サイトMakuakeで先行販売が実施されています。
Q. 価格はいくらですか？
7,900円（税込）です。
Q. どこで購入できますか？
＆MEDICAL公式オンラインストアで購入できます。先行販売期間中はMakuakeでも購入可能です。
Q. サイズ展開はどうなっていますか？
S（22.5-24cm）、M（24.5-25.5cm）、L（26-27.5cm）の3サイズ展開です。
Q. どんな効果がありますか？
履くだけで姿勢が伸び、歩行時に脚全体の筋肉をストレッチしながら体幹を鍛えることができます。デスクワーク中のふくらはぎストレッチにも活用できます。
