クラウドワークスは、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで製品のユーザ登録や保証書発行を実現する新サービス「QuickRegist（クイックレジスト）」のデモサイトを公開しました。

従来煩雑になりがちな製品・顧客データの管理を効率化し、導入企業の業務負担を軽減するアフターサービス管理ソリューションです。

クラウドワークス「QuickRegist」

デモサイト：https://quickregist.com/

「QuickRegist」は、製品に添付されたQRコードを起点に、顧客と企業をダイレクトにつなぐサービスです。

登録完了までわずか3ステップ、最短1分のシンプルな登録体験により、顧客データを企業の戦略的資産として活用できる状態へ整えます。

ユーザの登録体験をシンプルにすることで、顧客利便性と企業の業務効率を同時に向上させます。

5つの特長

1. QRコードを活用したユーザ体験

製品等に添付するQRコードを起点に、登録導線を簡略化し製品や顧客のデータ管理の効率化を実現します。

2. スマートフォンで簡単登録

スマートフォンで手軽に登録でき、登録完了までの手間を削減します。

3. アフターサービス管理を効率化

保証登録情報をデジタルデータとして一元管理でき、問い合わせ時の参照が容易になります。

結果として、迅速かつ的確な対応につながり、顧客満足度向上に貢献します。

4. ユーザビリティの向上

製品情報や保証期間などをユーザが簡単に確認でき、体験価値の向上につながります。

5. 業務効率化と顧客サービス向上への貢献

登録・管理の省力化により、社内工数を削減しながら、顧客接点の質を高めます。

登録完了までの3ステップ

STEP 01：製品・パッケージ・説明書にあるQRコードをスマートフォンでスキャンして専用サイトへアクセス

STEP 02：シリアルナンバーや購入日、連絡先などの基本情報を入力して登録

STEP 03：登録完了のお知らせをメールで受け取り、保証サポートの準備が整う

この3ステップで、最短1分のシンプルな登録が完了します。

3つの経営革新

「QuickRegist」の導入は、単なる業務効率化にとどまりません。

収集したデータを活用し、主に以下の3領域で導入企業のビジネスを新たなステージへと導きます。

・顧客管理

保証登録情報の一元管理により、問い合わせ対応の迅速化と顧客満足度向上を実現します。

・製品開発

登録データを分析し、地域・年齢層などの傾向を踏まえた改良・新製品開発に活用できます。

・マーケティング戦略

登録者への情報配信（最新情報、特典、アップデート通知等）により継続的な関係を構築し、LTV向上へとつなげます。

顧客インサイトを次世代の製品改良に活かす

保証登録は、顧客とのエンゲージメントを深める機会でもあります。

誰が、どこで、どの製品を購入したか――登録時に得られるデータは、製品改善や新製品開発の意思決定を支える有用な情報となります。

さらに登録者に対して、その後のCRM施策（最新情報、特典、アップデート通知など）を直接届けることで、一度きりの購入で終わらせず、継続的な関係構築とブランドロイヤルティ向上につなげます。

デモサイトを今すぐ体験

デモサイトは、上記のQRコードをスマートフォンで読み取ることで、実際の登録体験を確認できます。

デモサイトURL：https://quickregist.com/

ITトレンドEXPO2026 Spring出展

開催期間：2026年3月3日（火）〜7日（土）

年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト「ITトレンド」主催の業界最大級のオンライン展示会に、クラウドワークスも出展します。

製造DX分野に展示する「QuickRegist」の詳細を確認できます。

事前参加登録URL：https://it.expo.it-trend.jp/key/fuhqjytl

クラウドワークスは、本ソリューションを通じて中小製造業のDX推進を支援し、アフターサービス部門の業務効率化と収益拡大、企業価値の向上に貢献していきます。

製品登録のハードルを下げることで顧客体験が向上し、企業は貴重な顧客データを戦略的に活用できるようになります。

デジタル化による業務効率化だけでなく、顧客との継続的な関係構築を通じて、製品開発やマーケティング戦略にも貢献する包括的なソリューションです。

中小製造業のDX推進において、「QuickRegist」は顧客接点の質を高めながら業務負担を軽減する実用的なツールとなります。

クラウドワークス「QuickRegist」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「QuickRegist」の登録にかかる時間はどのくらいですか？

最短1分で登録が完了します。QRコードをスキャンし、基本情報を入力するだけの3ステップで簡単に登録できます。

Q. デモサイトはどこから利用できますか？

デモサイトURL（https://quickregist.com/）にアクセスするか、プレスリリース内のQRコードをスマートフォンでスキャンすることで利用できます。

Q. どのような企業に向いていますか？

中小製造業を中心に、製品の保証登録や顧客管理を効率化したい企業に向いています。アフターサービス部門の業務負担を軽減しながら、顧客データを戦略的に活用できます。

Q. ITトレンドEXPO2026 Springの開催期間はいつですか？

2026年3月3日（火）から7日（土）までの5日間、オンラインで開催されます。

※「QRコード」は、デンソーウェーブの登録商標です。

