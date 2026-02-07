とらふぐ料理専門店「玄品」を国内外で63店舗展開する関門海は、2026年2月7日から2月11日までの5日間、年に一度の「ふぐの日」バーゲンを開催します

2月9日の「ふぐの日」を含む期間中、対象コースを注文した方には、看板商品「てっさ（ふぐ刺し）」1皿分に相当する1,380円（税込）がコース価格から割引されます

玄品「ふぐの日」フェア

開催期間：2026年2月7日（土）〜2月11日（水・祝）

割引内容：対象コース注文でてっさ（ふぐ刺し）1皿分相当額1,380円（税込）を割引

対象店舗：玄品全店（一部店舗を除く。対象外：練馬、亀戸、川口、法善寺総本店）

ふぐの本場・下関では、語呂合わせから2月9日を「ふぐの日（ふくの日）」として親しまれています

玄品では創業初期から30年以上にわたり、この日を「ふぐ料理をより多くの方に楽しんでいただく機会」として特別企画を実施してきました

今年は例年の定番コースに加え、希少な「天然とらふぐコース」や蟹とふぐのミックス「ふぐ贅沢コース」なども対象となります

飴色に艶めく身と弾力のある厚みが特徴の看板商品「てっさ」が、期間限定の特別価格で味わえます

対象コースと価格

初めての方から天然物を味わいたい通の方まで、幅広いラインナップが用意されています

【熟成とらふぐコース】

玄（げん）コース（全5品）：通常5,300円 → フェア価格3,920円

醍醐（だいご）コース（全6品）：通常6,800円 → フェア価格5,420円

天楽（てんらく）コース（全8品）：通常8,500円 → フェア価格7,120円

玄也玄（げんやげん）コース（全9品）：通常10,500円 → フェア価格9,120円

【その他コース】

ふぐとカニを織り交ぜた「ふぐ贅沢コース（店舗限定）」、焙りふぐをメインにした「焙玄コース（限定店舗）」、希少な「各種 天然とらふぐコース」も一律1,380円引きの対象です

長年培ってきた技術と品質はそのままに、ふぐ料理の魅力をより身近に感じられる機会となっています

玄品について

関門海は「ふぐの王様」と呼ばれるとらふぐにこだわり、とらふぐ料理専門店「玄品」を国内外で63店舗（国内61店舗・海外2店舗）展開しています

焼きふぐ専門店「焼き福3階」「焼き福浅野」の2店舗、天然とらふぐ専門店「女将のカウンター」、ふぐ出汁を使用した「おでんのカウンター」も運営しています

年に一度の「ふぐの日」バーゲンで、熟成とらふぐの繊細な味わいと弾力のある食感を堪能できます

特別価格で提供される看板商品のてっさは、玄品が長年培ってきた技術が凝縮された逸品です

定番の熟成とらふぐコースから希少な天然とらふぐコースまで、幅広い選択肢が用意されています

玄品「ふぐの日」フェアの紹介でした

よくある質問

Q. 「ふぐの日」フェアの開催期間はいつですか？

2026年2月7日（土）から2月11日（水・祝）までの5日間です

Q. 割引内容はどのようなものですか？

対象コースを注文すると、てっさ（ふぐ刺し）1皿分に相当する1,380円（税込）がコース価格から割引されます

Q. どのコースが対象ですか？

熟成とらふぐコース4種（玄、醍醐、天楽、玄也玄）のほか、ふぐ贅沢コース、焙玄コース、各種天然とらふぐコースが対象です

Q. 対象外の店舗はありますか？

練馬店、亀戸店、川口店、法善寺総本店は対象外です。それ以外の玄品全店で実施されます

Q. 予約は必要ですか？

公式サイトに記載がありませんが、人気の期間のため事前予約をおすすめします

