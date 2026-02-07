￥ellow Bucks＆GADORO追加出演決定！AH1実行委員会「ASIAN HIPHOP CONNECTION ＼"AH1＼"」
AH1実行委員会は、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION \”AH1\”」を2026年5月3日に愛知県国際展示場で開催します。
第2弾出演アーティストとして、￥ellow BucksとGADOROの追加出演が決定しました。
第1弾で発表された元BADHOPメンバーのT-Pablowに加え、トリプルヘッドライナーが出揃い、日本のヒップホップシーンを代表する豪華アーティストが一堂に集結します。
AH1実行委員会「ASIAN HIPHOP CONNECTION \”AH1\”」
開催日：2026年5月3日（日）
開場：10：00／開演：11：00／終演：20：30
会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）多目的広場野外特設ステージ
住所：愛知県常滑市セントレア5-10-1
アクセス：名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分
日本・アジア各国の人気アーティストが集結する日本最大規模のヒップホップフェスです。
今回発表された第2弾出演アーティストには、￥ellow BucksとGADOROが名を連ねています。
ヘッドライナーには、T-Pablow、￥ellow Bucks、GADOROのトリプル体制が整いました。
LIVE出演アーティストとして、Bark、Eric.B.Jr、guca owl、IFE、Masato Hayashi、MIKADO、NENE、PLAYSSON、Pxrge Trxxxper、SANTAWORLDVIEW、Vingo、Watson、WILYWNKA、Worldwide Skippa、Yvngboi P、Yvng Patra、Yellow Pato、YOU THUG、Zeebra、3Li￥en、7らが出演します。
さらに、ROAD TO \”AH1\” Championとして、DJ RYOW with \”E\”qual、G.CUE、Mr.OZ、SOCKS、柊人、G.O.T.O.らも登場します。
T-Pablow
元BADHOPメンバーとして知られるT-Pablowがヘッドライナーとして出演します。
炎のフレームに囲まれた印象的なビジュアルで告知されています。
￥ellow Bucks
第2弾で追加発表された￥ellow Bucksは、日本のヒップホップシーンを牽引するアーティストの一人です。
今回のフェスではヘッドライナーとして、メインステージに立ちます。
GADORO
同じく第2弾で追加されたGADOROも、トリプルヘッドライナーの一角を担います。
稲妻の演出を背景にした力強いビジュアルが特徴的です。
ROAD TO AH1 - STREETからBIG STAGEへ
予選日程：ブロック1 2026年2月22日（日）、ブロック2 2026年3月15日（日）
決勝日程：2026年4月5日（日）
開場：12：00／開演：13：00
会場：BLACK NAGOYA（愛知県名古屋市中区栄3丁目8-22 サンリツビル2F）
観戦チケット：一般チケット 各大会先着300名
AH1メインステージへの出場権を懸けたラップパフォーマンスバトルイベント「ROAD TO AH1」が開催されます。
全国から1,000組以上の応募が集まり、その中から選ばれた50組がエントリー通過しました。
予選を勝ち抜いた12組が決勝に進み、2026年2月・3月・4月にBLACK NAGOYAにて開催されます。
司会はMr.OZ、セレクターはDJ RYOW、大会後見人は￥ellow Bucksが務めます。
決勝大会
決勝大会は2026年4月5日に開催され、最終12組から勝ち上がった3組がAH1への出演権を獲得します。
1位はメインステージのメイン時間帯、2位はメインステージの前座枠、3位はセカンドステージへの出演が決定します。
STREETで眠る若き無名の原石たちが、この戦いにより一夜にして全国へ名を轟かせる機会となります。
エントリー応募状況
全国各地から1,000組以上のエントリーがあり、厳選された50組が予選に進出します。
AH1メインステージへの出場権を賭けたSTREETからの挑戦が、今幕を開けます。
チケット情報
先行販売価格（2026年1月5日〜3月28日）：
入場券／ADMISSION：9,000円（税込）
入場券／GOLD：20,000円（税込）
入場券／PLATINUM：25,000円（税込）
入場券／FIRST CLASS＋特別特典付：48,000円
入場券／小学生以下：800円（税込）
前売りオフィシャルタオル：2,500円（税込）
一般販売・当日券価格（2026年3月29日〜5月3日）：
入場券／ADMISSION：10,000円（税込）
入場券／GOLD：22,000円（税込）
入場券／PLATINUM：30,000円（税込）
入場券／FIRST CLASS＋特別特典付：50,000円
入場券／小学生以下：1,000円（税込）
前売りオフィシャルタオル：3,000円（税込）
各チケットには会場内で入れるエリアが設定されています。
小学6年生までの子どもは保護責任者同伴の上で来場可能です。
入場時にドリンクチケット2枚を1,000円で別途購入する必要があります。
チケットはチケットぴあ、ローチケ、イープラス、チケットペイで販売されています。
STREETとBIG STAGEが本気で交差する今年のAH1では、夢を懸けた挑戦とシーン最前線のライブが同じ場所で鳴り響きます。
日本最大規模のヒップホップフェスで、トップアーティストのパフォーマンスと新たな才能の発掘が同時に楽しめます。
雨天決行・荒天中止となり、開場・開演時間は変更になる可能性があります。

