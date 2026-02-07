AH1実行委員会は、日本最大規模のヒップホップフェス「ASIAN HIPHOP CONNECTION \”AH1\”」を2026年5月3日に愛知県国際展示場で開催します。

第2弾出演アーティストとして、￥ellow BucksとGADOROの追加出演が決定しました。

第1弾で発表された元BADHOPメンバーのT-Pablowに加え、トリプルヘッドライナーが出揃い、日本のヒップホップシーンを代表する豪華アーティストが一堂に集結します。

開催日：2026年5月3日（日）

開場：10：00／開演：11：00／終演：20：30

会場：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）多目的広場野外特設ステージ

住所：愛知県常滑市セントレア5-10-1

アクセス：名鉄空港線 中部国際空港駅 徒歩10分

日本・アジア各国の人気アーティストが集結する日本最大規模のヒップホップフェスです。

今回発表された第2弾出演アーティストには、￥ellow BucksとGADOROが名を連ねています。

ヘッドライナーには、T-Pablow、￥ellow Bucks、GADOROのトリプル体制が整いました。

LIVE出演アーティストとして、Bark、Eric.B.Jr、guca owl、IFE、Masato Hayashi、MIKADO、NENE、PLAYSSON、Pxrge Trxxxper、SANTAWORLDVIEW、Vingo、Watson、WILYWNKA、Worldwide Skippa、Yvngboi P、Yvng Patra、Yellow Pato、YOU THUG、Zeebra、3Li￥en、7らが出演します。

さらに、ROAD TO \”AH1\” Championとして、DJ RYOW with \”E\”qual、G.CUE、Mr.OZ、SOCKS、柊人、G.O.T.O.らも登場します。

T-Pablow

元BADHOPメンバーとして知られるT-Pablowがヘッドライナーとして出演します。

炎のフレームに囲まれた印象的なビジュアルで告知されています。

￥ellow Bucks

第2弾で追加発表された￥ellow Bucksは、日本のヒップホップシーンを牽引するアーティストの一人です。

今回のフェスではヘッドライナーとして、メインステージに立ちます。

GADORO

同じく第2弾で追加されたGADOROも、トリプルヘッドライナーの一角を担います。

稲妻の演出を背景にした力強いビジュアルが特徴的です。

ROAD TO AH1 - STREETからBIG STAGEへ

予選日程：ブロック1 2026年2月22日（日）、ブロック2 2026年3月15日（日）

決勝日程：2026年4月5日（日）

開場：12：00／開演：13：00

会場：BLACK NAGOYA（愛知県名古屋市中区栄3丁目8-22 サンリツビル2F）

観戦チケット：一般チケット 各大会先着300名

AH1メインステージへの出場権を懸けたラップパフォーマンスバトルイベント「ROAD TO AH1」が開催されます。

全国から1,000組以上の応募が集まり、その中から選ばれた50組がエントリー通過しました。

予選を勝ち抜いた12組が決勝に進み、2026年2月・3月・4月にBLACK NAGOYAにて開催されます。

司会はMr.OZ、セレクターはDJ RYOW、大会後見人は￥ellow Bucksが務めます。

決勝大会

決勝大会は2026年4月5日に開催され、最終12組から勝ち上がった3組がAH1への出演権を獲得します。

1位はメインステージのメイン時間帯、2位はメインステージの前座枠、3位はセカンドステージへの出演が決定します。

STREETで眠る若き無名の原石たちが、この戦いにより一夜にして全国へ名を轟かせる機会となります。

エントリー応募状況

全国各地から1,000組以上のエントリーがあり、厳選された50組が予選に進出します。

AH1メインステージへの出場権を賭けたSTREETからの挑戦が、今幕を開けます。

チケット情報

先行販売価格（2026年1月5日〜3月28日）：

入場券／ADMISSION：9,000円（税込）

入場券／GOLD：20,000円（税込）

入場券／PLATINUM：25,000円（税込）

入場券／FIRST CLASS＋特別特典付：48,000円

入場券／小学生以下：800円（税込）

前売りオフィシャルタオル：2,500円（税込）

一般販売・当日券価格（2026年3月29日〜5月3日）：

入場券／ADMISSION：10,000円（税込）

入場券／GOLD：22,000円（税込）

入場券／PLATINUM：30,000円（税込）

入場券／FIRST CLASS＋特別特典付：50,000円

入場券／小学生以下：1,000円（税込）

前売りオフィシャルタオル：3,000円（税込）

各チケットには会場内で入れるエリアが設定されています。

小学6年生までの子どもは保護責任者同伴の上で来場可能です。

入場時にドリンクチケット2枚を1,000円で別途購入する必要があります。

チケットはチケットぴあ、ローチケ、イープラス、チケットペイで販売されています。

STREETとBIG STAGEが本気で交差する今年のAH1では、夢を懸けた挑戦とシーン最前線のライブが同じ場所で鳴り響きます。

日本最大規模のヒップホップフェスで、トップアーティストのパフォーマンスと新たな才能の発掘が同時に楽しめます。

雨天決行・荒天中止となり、開場・開演時間は変更になる可能性があります。

よくある質問

Q. AH1の開催日はいつですか？

2026年5月3日（日）に開催されます。開場は10：00、開演は11：00、終演は20：30の予定です。

Q. 会場はどこですか？

愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）多目的広場野外特設ステージで開催されます。名鉄空港線 中部国際空港駅から徒歩10分です。

Q. チケットはいくらですか？

先行販売価格（2026年1月5日〜3月28日）は、ADMISSION 9,000円（税込）、GOLD 20,000円（税込）、PLATINUM 25,000円（税込）、FIRST CLASS＋特別特典付 48,000円です。一般販売・当日券価格は先行販売より高くなります。

Q. 小学生以下の子どもも入場できますか？

小学6年生までの子どもは保護責任者同伴の上で来場可能です。チケットは先行販売で800円（税込）、一般販売・当日券で1,000円（税込）です。

Q. ROAD TO AH1とは何ですか？

AH1メインステージへの出場権を懸けたラップパフォーマンスバトルイベントです。全国から1,000組以上の応募があり、厳選された50組が予選に進み、決勝で勝ち上がった3組がAH1への出演権を獲得します。

