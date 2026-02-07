エイジングケアエステ「レイテノール」を運営するレイズ＆カンパニーは、自社開発スキンケア「レイテノールスキンケアシリーズ」初となる美容液「リッチセラム」を2026年2月14日（土）に発売します。

この商品は、うるおいが失われやすく、ハリ不足を感じやすい40代以降の肌に着目し、毎日のスキンケアで肌をやさしく整え、うるおいとハリ感のある肌印象へ導くエイジングケア美容液です。

レイテノール「リッチセラム」

発売日：2026年2月14日（土）

予約受付：2026年2月13日（金）まで

価格：9,790円（税込）

内容量：30mL（1回2プッシュ朝晩使用で約1.5か月分）

販売場所：レイテノール公式オンラインショップ（https://c.raytenor.jp/）

予約特典：レイテノールポイント10％還元

この美容液は、40歳以降の素肌に欠かせない潤いと栄養を複合的なアプローチでサポートし、年齢とともに変化する肌悩みに寄り添います。

とろりと素肌に吸い付くテクスチャーが肌をみずみずしく潤し、レチノール誘導体や7種類のペプチドが弾むようなハリ感をサポートします。

角質層のすみずみまで潤いと栄養が行きわたり、自然なツヤ感のある明るい肌印象に導きます。

40歳からはじめる年齢肌ケア美容液

レチノール誘導体（パルミチン酸レチノール）を整肌成分として配合し、肌のコンディションを整えます。

さらに、ヒトオリゴペプチド-1、オリゴペプチド-34、アセチルデカペプチド-3、オリゴペプチド-20、オリゴペプチド-24、カプロオイルテトラペプチド-3、アセチルヘキサペプチド-8の7種類のペプチドを肌コンディショニング成分として配合。

これらの成分が複合的に働きかけ、うるおい満ちてハリ目覚める肌印象へ導きます。

肌に無理をさせない毎日使えるエイジングケア美容液

毎日使うと肌の疲労が蓄積してしまいがちなエイジングケア美容液ですが、この商品は素肌の守り手としてフラーレンとナイアシンアミドを保湿成分として配合。

素肌の揺らぎを防ぎつつ、肌環境を健やかに保つことを目的に設計されています。

紫外線ダメージから肌を守り安定性を高めるフラーレンと、バリア機能をサポートし明るい印象に導くナイアシンアミドは、40歳以降のトラブルの起こりやすい素肌を整える強力な相棒です。

この2つを配合したことで、エイジングケア美容液ながら毎日使うことのできる穏やかな使い心地を両立しています。

3つの肌安全試験＆6つのフリー項目

パッチテスト・スティンギングテスト（低刺激性テスト）・アレルギーテストの3つの肌安全試験を取得し、敏感肌の方にも使用できます。

合成界面活性剤・パラベン・アルコール・鉱物油・香料・着色料フリーで、肌に馴染んで嬉しいものだけを厳選して配合しています。

レイテノールスキンケアシリーズのコンセプト

レイテノールスキンケアシリーズは「ノーファンデーションで生きましょう」をテーマに、エステサロンが培ってきた知識と経験に基づき、「ファンデーションで隠すのがもったいなくなる素肌づくり」を目指したスキンケアです。

歳を重ねることへの不安や恐怖に、同じ女性として寄り添い、安心して年齢を重ねることができる理由になれるような商品づくりを目指しています。

レイテノールスキンケアシリーズは皮膚常在菌のバランスに着目し、バリア機能をサポートすることでエイジング世代の肌に訪れがちな肌トラブルと向き合うスキンケアです。

高機能イオン還元水、HJ1-S乳酸菌（乳酸桿菌溶解質）、ミネラル（ケイ素）を配合し、素肌が本来持つ美しさを引き出す商品づくりを行っています。

ブランドプロデューサー 杉山 奈津子

レイテノールオーナーであり、INFA国際エステティシャン ゴールドマスター、ドクターリセラスキンフィットネスカウンセラー、コスメコンシェルジュの資格を持つ杉山 奈津子さんが、ブランドをプロデュースしています。

YouTubeチャンネル登録者17万人（2026年1月時点）を誇り、「アンチエイジング専門レイテノールチャンネル」を運営。

1964年生まれの60歳で、40歳から自らエステティシャンの道を志し、現役エステティシャンとしてお客様の肌と向き合うこと17年。

レイテノールは個人経営サロンとしては湘南エリアで最大の店舗面積を持つエステサロンに成長し、開業以来、数千人の肌と向き合ってきました。

「たかがお肌、されどお肌」を合言葉に、同じ悩みを持つ女性として、ともに笑顔で人生を送れるような美容の相談役として、自分自身の経験に基づいてより多くの人に真実と真心を伝えるべく日々活動しています。

40代以降のハリ不足やうるおい不足に悩む肌に、複合的なアプローチで寄り添うこの美容液。

レチノール誘導体や7種のペプチド、フラーレン、ナイアシンアミドなどの成分が、角質層のすみずみまで潤いと栄養を届けます。

毎日使える穏やかな使い心地でありながら、本格的なエイジングケアを実現し、ファンデーションで隠すのがもったいなくなる素肌へ導きます。

レイテノール「リッチセラム」の紹介でした

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月14日（土）に発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

9,790円（税込）です。内容量は30mL（約1.5か月分）です。

Q. どこで購入できますか？

レイテノール公式オンラインショップ（https://c.raytenor.jp/）で購入できます。

Q. 予約はできますか？

2026年2月13日（金）まで、レイテノール公式オンラインショップで予約を受け付けています。予約特典としてレイテノールポイント10％還元があります。

Q. どのような肌質に向いていますか？

うるおいが失われやすく、ハリ不足を感じやすい40代以降の肌に向けて開発されています。3つの肌安全試験を取得しており、敏感肌の方にも使用できます。

